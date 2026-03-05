Fortaleza arrecada quase R$ 30 milhões com vendas de Breno Lopes, Moisés e Bareiro

Além de detalhar a venda de Herrera para o Red Bull Bragantino, da qual o Fortaleza não lucrou financeiramente, o documento emitido pelo conselho gestor da SAF ao qual o Diário do Nordeste teve acesso esclareceu sobre os valores arrecadados com as transações envolvendo Moisés, Breno Lopes e Adam Bareiro. No total, a arrecadação chega a quase R$ 30 milhões.

O negócio mais vantajoso para o Fortaleza foi, sem dúvida, a venda de Moisés. O Santos vai pagar cerca de R$ 11,4 milhões pelo atleta (1,88 milhão de euros), com possibilidade de faturar mais R$ 6,1 milhões (1 milhão de euros) em caso de metas atingidas pelo atacante. Além disso, o Tricolor manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, que pode render mais dinheiro em venda futura.

Quanto a Breno Lopes, que foi vendido para o Coritiba, o valor foi de R$ 17,5 milhões, mas apenas metade vai para os cofres do Pici, ou seja, R$ 8,75 milhões. O Palmeiras ainda detinha 50% dos direitos econômicos do jogador. Para uma nova venda de Breno Lopes, o Fortaleza pode lucrar 5% de mais valia (se a equipe curitibana vender o atleta por um valor maior do que comprou, o percentual é retirado em cima do valor excedente, ou seja, do lucro do Coxa Branca).

O artilheiro do Leão na temporada 2026, Adam Bareiro, foi negociado para o Boca Juniors por cerca de R$ 19,8 milhões (3,6 milhões de dólares), mas tem direito a apenas R$ 9,45 milhões, ou seja, a metade. Uma vantagem detalhada pelo Fortaleza é que o centroavante paraguaio abriu mão de valores atrasados e futuros dos quais tinha direito, o que fez o Tricolor economizar R$ 1,5 milhão (300 mil dólares).

A meta de arrecadação do conselho gestor da SAF com venda de atletas detalhadas no orçamento para 2026 é de R$ 65 milhões. As vendas dos três atletas soma R$ 29,6 milhões, o que representa 46% do valor definido. Todos os pagamentos serão feitos à prazo.

Dos R$ 24,3 milhões da venda de Herrera ao Bragantino, nada fica com o Fortaleza, que precisou quitar a dívida de financiamento da aquisição do atleta, portanto não há um incremento nos cofres leoninos, muito embora reduza parte das dívidas que o clube possui.