Jogada marcante e frase provocativa: Reinaldo Aleluia foi herói do Ceará no título cearense de 2006

Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará falecido nesta quinta-feira (5), foi um dos heróis do título do Vovô no Campeonato Cearense 2006. Exatamente há 20 anos, ele ficou eternizado na história do Ceará ao protagonizar um lance marcante na partida de ida da decisão.

Na partida de ida, disputada no dia 2 de abril de 2006, Reinaldo Aleluia foi o responsável por fazer uma jogada marcante no lance do gol do Ceará, marcado por Juninho. Ele fintou três vezes o marcador do Fortaleza, cruzando para Juninho completar de cabeça.

O resultado colocou o Ceará em vantagem para o jogo da volta. Na segunda partida, o Vovô voltou a vencer o Fortaleza por 1 a 0, desta vez com gol de Vinícius, e sagrou-se campeão estadual. Reinaldo Aleluia foi um dos grandes destaques da conquista.

Após a confirmação do título, Reinaldo Aleluia foi entrevistado ainda no gramado do Castelão e proferiu uma frase provocativa que viralizou entre os torcedores alvinegros. Ele chegou a brincar e chamar o Fortaleza, em tom irônico, de “Real Madrid do Nordeste”.

Eles (Fortaleza) que se diziam favoritos, fizeram faixa, reservaram carro de bombeiros, e parabéns ao Ceará, porque ganhar do Real Madrid do Nordeste é difícil. Reinaldo Aleluia Ex-jogador do Ceará

De acordo com informações divulgadas pelo clube cearense, o ex-jogador tratava um problema crônico no rim e sofreu uma parada cardiorrespiratória na terça-feira (3), vindo a óbito na madrugada desta quinta.