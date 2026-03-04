Diário do Nordeste
Fortaleza rescinde com Helton Leite e atleta vai para o Vila Nova-GO

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 14:51)
Jogada
Legenda: Helton Leite, goleiro, deixa o Fortaleza e vai para o Vila Nova-GO
Foto: Mateus Lotif / FEC

O goleiro Helton Leite deixou o Fortaleza e vai para o futebol goiano. O atleta rescindiu com o Leão do Pici e acertou com o Vila Nova-GO, que também vai disputar a Série B.

No Fortaleza, o atleta de 35 anos chegou em julho do ano passado, disputando apenas seis jogos com a camisa tricolor. A última vez que ele esteve em campo foi contra o Palmeiras, no dia 20 de setembro.

Helton não estava nos planos de Thiago Carpini. O Fortaleza já tentava um acordo amigável com o goleiro desde o início da temporada. O goleiro chegará em Goiânia nesta quinta-feira (5), para realizar exames e assinar contrato.

