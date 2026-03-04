Diário do Nordeste
PV inicia revitalização do gramado e ampliação de vestiários; veja data de reabertura

Estádio deve receber jogos das Séries B e D do Brasileirão, além da segunda divisão do Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
Jogada
Legenda: PV passa por melhorias.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Estádio Presidente Vargas passa por revitalização do gramado e ampliação dos vestiários. A previsão de reabertura da praça esportiva é dia 22 de março, quando receberá o primeiro duelo da Série B do Cearense. O local também está cotado para receber treinamentos de seleções para a Copa do Mundo feminina da Fifa em 2027. As obras iniciaram nesta terça-feira (3). A estimativa é de que o local receba até 120 jogos na temporada.

A revitalização do gramado será realizada paralelamente à ampliação do vestiário principal. A estrutura vai passar de 22 para 25 cabines. Além disso, haverá outras adequações estruturais no espaço usado pelos atletas e pelas comissões técnicas.

vestiário
Legenda: Vestiário do PV passa por reforma.
Foto: Divulgação/Secel

"Quando as delegações vinham com elenco completo, parte dos atletas ficava sem cabine adequada. Com essa ampliação, o espaço passa a comportar todos os jogadores de forma organizada”, completou Bruno Alves, diretor do PV. 

"Em 20 dias, o estádio estará com os vestiários adequados para receber as competições”, afirmou Anderson Pinheiro, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza. 

Após a requalificação, a previsão é de que o PV receba o duelo entre Atlético-CE e Guarany de Sobral, pela Série B do Campeonato Cearense. O duelo será no dia 22 de março. A praça esportiva também deverá receber duelos da Série B e D do Brasileiro. 

