Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Presidente Vargas terá calendário com até 120 jogos e 16 competições em 2026

Estádio receberá Cearense, Série B do Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e outros torneios

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Estádio Presidente Vargas.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Estádio Presidente Vargas deverá receber de 100 a 120 jogos na próxima temporada. Serão 15 competições chanceladas pela CBF e pela FCF disputadas na praça esportiva. Entre elas o Campeonato Cearense, principal torneio do estado. O estádio, que conta com 20 mil lugares nas arquibancadas, passou por mudanças estruturais como implementação da biometria facial, e conta com manutenção do gramado a cada 90 dias.

“O PV tem uma programação intensa prevista para o próximo ano, com estimativa de receber entre 100 e 120 jogos ao longo da temporada. Logo no início, o PV já recebe o Campeonato Cearense, com oito jogos na primeira fase, podendo chegar a até 12 partidas caso avance para as fases finais”, afirmou Anderson Pinheiro, secretário de esportes da Prefeitura de Fortaleza.

O Campeonato Cearense terá 63 jogos, sendo 20 só na primeira fase da competição. Outros 14 torneios serão disputados no local: Copa do Brasil e Copa do Brasil Sub-20, Copa do Nordeste, Taça Fares Lopes, Cearense Série B, Cearense Sub-20, Sub-17, Sub-15 e feminino. Além do Brasileirão Séries B, C e D, Sub-20, Sub-17 e feminino.

“Em 2025, o estádio passou por importantes melhorias, com nova identidade visual, implantação do sistema de reconhecimento facial e um cuidado permanente com a estrutura. A manutenção do gramado segue um cronograma rigoroso, com intervenções a cada 90 dias e atenção especial ao uso contínuo do equipamento”, completou Anderson Pinheiro.

“O reconhecimento facial é uma realidade no PV, reforçando a segurança de clubes, jogadores e torcedores. Esse avanço mostra o compromisso da prefeitura em modernizar os equipamentos esportivos e garantir um ambiente mais seguro e organizado para quem vive o futebol na cidade”, finalizou.

COMPETIÇÕES NO PV EM 2026

  1. Brasileiro Série B
  2. Brasileiro Série C
  3. Brasileiro Série D
  4. Brasileiro Sub-20
  5. Brasileiro Sub-17
  6. Brasileiro Feminino 
  7. Copa do Nordeste 
  8. Copa do Brasil 
  9. Copa do Brasil - Sub-20 
  10. Campeonato Cearense - Série A 
  11. Campeonato Cearense - Série B 
  12. Campeonato Cearense - Sub-20
  13. Campeonato Cearense - Sub-17
  14. Campeonato Cearense - Sub-15
  15. Campeonato Cearense Feminino
  16. Taça Fares Lopes
Assuntos Relacionados
Foto de Kuscevic, que disputou a temporada 2024 pelo Fortaleza

Jogada

Zagueiro Kuscevic não seguirá no Fortaleza e busca novo clube para 2026

Atleta de 29 anos acumula convocações para a seleção chilena

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 13 minutos
estádio

Jogada

Presidente Vargas terá calendário com até 120 jogos e 16 competições em 2026

Estádio receberá Cearense, Série B do Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e outros torneios

Crisneive Silveira Há 38 minutos
Foto de Adam Bareiro, atacante do Fortaleza

Jogada

Fortaleza deseja manter Adam Bareiro em meio a interesse de equipes no mercado

Centroavante paraguaio de 29 anos tem contrato até o fim da temporada 2027

Alexandre Mota e Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (19)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 19 de Dezembro de 2025
jogadores da seleção brasileira

Jogada

Seleção enfrentará França e Croácia na abertura do calendário Fifa de 2026; veja datas

Duelos serão realizados nos Estados Unidos

Crisneive Silveira 19 de Dezembro de 2025
Imagem jogadores Inter de Milão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025

Daniel Farias 19 de Dezembro de 2025