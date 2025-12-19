Presidente Vargas terá calendário com até 120 jogos e 16 competições em 2026

O Estádio Presidente Vargas deverá receber de 100 a 120 jogos na próxima temporada. Serão 15 competições chanceladas pela CBF e pela FCF disputadas na praça esportiva. Entre elas o Campeonato Cearense, principal torneio do estado. O estádio, que conta com 20 mil lugares nas arquibancadas, passou por mudanças estruturais como implementação da biometria facial, e conta com manutenção do gramado a cada 90 dias.

“O PV tem uma programação intensa prevista para o próximo ano, com estimativa de receber entre 100 e 120 jogos ao longo da temporada. Logo no início, o PV já recebe o Campeonato Cearense, com oito jogos na primeira fase, podendo chegar a até 12 partidas caso avance para as fases finais”, afirmou Anderson Pinheiro, secretário de esportes da Prefeitura de Fortaleza.

O Campeonato Cearense terá 63 jogos, sendo 20 só na primeira fase da competição. Outros 14 torneios serão disputados no local: Copa do Brasil e Copa do Brasil Sub-20, Copa do Nordeste, Taça Fares Lopes, Cearense Série B, Cearense Sub-20, Sub-17, Sub-15 e feminino. Além do Brasileirão Séries B, C e D, Sub-20, Sub-17 e feminino.

“Em 2025, o estádio passou por importantes melhorias, com nova identidade visual, implantação do sistema de reconhecimento facial e um cuidado permanente com a estrutura. A manutenção do gramado segue um cronograma rigoroso, com intervenções a cada 90 dias e atenção especial ao uso contínuo do equipamento”, completou Anderson Pinheiro.

“O reconhecimento facial é uma realidade no PV, reforçando a segurança de clubes, jogadores e torcedores. Esse avanço mostra o compromisso da prefeitura em modernizar os equipamentos esportivos e garantir um ambiente mais seguro e organizado para quem vive o futebol na cidade”, finalizou.

COMPETIÇÕES NO PV EM 2026