Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 4 de março de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:59)
Legenda: Vitor Roque durante jogo do Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (4)

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 7h00 | Seoul x Vissel Kobe | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 15h00 | Rayo Vallecano x Real Oviedo | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h00 | Carrarese x Catanzaro | OneFootball
  • 16h00 | Frosinone x Pescara | OneFootball
  • 16h00 | Juve Stabia x Sampdoria | OneFootball

COPA DA HOLANDA

  • 16h00 | AZ Alkmaar x Telstar | N Sports

CAMPEONATO AMAZONENSE

  • 16h00 | Parintins x Princesa-AM | N Sports

CAMPEONATO POTIGUAR

  • 16h00 | QFC x Santa Cruz-RN | TV FNF
  • 19h00 | Potiguar x Laguna | TV FNF

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h30 | Aston Villa x Chelsea | ESPN e Disney+
  • 16h30 | Brighton x Arsenal | Disney+
  • 16h30 | Manchester City x Nottingham Forest | Xsports e Disney+
  • 16h30 | Fulham x West Ham | Disney+
  • 17h15 | Newcastle x Manchester United | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Hamburgo x Bayer Leverkusen | OneFootball e Canal GOAT

COPA DA FRANÇA

  • 16h30 | Lorient x Nice | SportyNet
  • 17h00 | Olympique de Marseille x Toulouse | SportyNet

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 16h30 | Ravenna x Pianese | OneFootball

COPA DO REI

  • 17h00 | Real Sociedad x Athletic Bilbao | ESPN 3 e Disney+

COPA DA ITÁLIA

  • 17h00 | Lazio x Atalanta | SportyNet

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 17h00 | Aberdeen x Celtic | Canal GOAT

SHE BELIEVES CUP

  • 17h30 | Argentina x Colômbia | Disney+
  • 20h45 | Estados Unidos x Canadá | Disney+

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 18h00 | Brasil (F) x Venezuela (F) | Sportv

PRÉ-LIBERTADORES

  • 19h00 | Carabobo x Sporting Cristal | ESPN 3 e Disney+
  • 21h30 | O'Higgins x Deportes Tolima | ge tv e Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h00 | Caracas x Metropolitanos | Paramount+
  • 19h00 | Blooming x San Antonio Bulo Bulo | Disney+
  • 21h30 | Atlético Nacional x Millonarios | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Universidad de Chile x Palestino | Paramount+
  • 21h30 | Sportivo Trinidense x Olimpia | Paramount+
  • 23h00 | Deportivo Cuenca x Libertad-EQU | Disney+

CAMPEONATO RORAIMENSE

  • 19h00 | Rio Negro-RR x GAS | Federação FRF
  • 21h00 | Náutico-RR x Monte Roraima | Federação FRF

COPA DO BRASIL

  • 19h30 | Avaí x Porto Vitória | Prime Video
  • 21h30 | América-MG x Tirol | Sportv e Premiere

CAMPEONATO PAULISTA

  • 20h00 | Palmeiras x Novorizontino | Record, CazéTV, TNT e HBO Max

CAMPEONATO CATARINENSE (TAÇA ACESC)

  • 20h00 | Camboriú x Criciúma | N Sports

CAMPEONATO RONDONIENSE

  • 20h00 | Porto Velho x Ji-Paraná | Canal +3 Minutos

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h00 | Lanús x Boca Juniors | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h00 | Monterrey x Querétaro | SportyNet
  • 0h00 | América-MEX x Juárez | SportyNet
