Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (4)
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 7h00 | Seoul x Vissel Kobe | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 15h00 | Rayo Vallecano x Real Oviedo | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h00 | Carrarese x Catanzaro | OneFootball
- 16h00 | Frosinone x Pescara | OneFootball
- 16h00 | Juve Stabia x Sampdoria | OneFootball
COPA DA HOLANDA
- 16h00 | AZ Alkmaar x Telstar | N Sports
CAMPEONATO AMAZONENSE
- 16h00 | Parintins x Princesa-AM | N Sports
CAMPEONATO POTIGUAR
- 16h00 | QFC x Santa Cruz-RN | TV FNF
- 19h00 | Potiguar x Laguna | TV FNF
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h30 | Aston Villa x Chelsea | ESPN e Disney+
- 16h30 | Brighton x Arsenal | Disney+
- 16h30 | Manchester City x Nottingham Forest | Xsports e Disney+
- 16h30 | Fulham x West Ham | Disney+
- 17h15 | Newcastle x Manchester United | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Hamburgo x Bayer Leverkusen | OneFootball e Canal GOAT
COPA DA FRANÇA
- 16h30 | Lorient x Nice | SportyNet
- 17h00 | Olympique de Marseille x Toulouse | SportyNet
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h30 | Ravenna x Pianese | OneFootball
COPA DO REI
- 17h00 | Real Sociedad x Athletic Bilbao | ESPN 3 e Disney+
COPA DA ITÁLIA
- 17h00 | Lazio x Atalanta | SportyNet
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 17h00 | Aberdeen x Celtic | Canal GOAT
SHE BELIEVES CUP
- 17h30 | Argentina x Colômbia | Disney+
- 20h45 | Estados Unidos x Canadá | Disney+
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 18h00 | Brasil (F) x Venezuela (F) | Sportv
PRÉ-LIBERTADORES
- 19h00 | Carabobo x Sporting Cristal | ESPN 3 e Disney+
- 21h30 | O'Higgins x Deportes Tolima | ge tv e Paramount+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h00 | Caracas x Metropolitanos | Paramount+
- 19h00 | Blooming x San Antonio Bulo Bulo | Disney+
- 21h30 | Atlético Nacional x Millonarios | ESPN e Disney+
- 21h30 | Universidad de Chile x Palestino | Paramount+
- 21h30 | Sportivo Trinidense x Olimpia | Paramount+
- 23h00 | Deportivo Cuenca x Libertad-EQU | Disney+
CAMPEONATO RORAIMENSE
- 19h00 | Rio Negro-RR x GAS | Federação FRF
- 21h00 | Náutico-RR x Monte Roraima | Federação FRF
COPA DO BRASIL
- 19h30 | Avaí x Porto Vitória | Prime Video
- 21h30 | América-MG x Tirol | Sportv e Premiere
CAMPEONATO PAULISTA
- 20h00 | Palmeiras x Novorizontino | Record, CazéTV, TNT e HBO Max
CAMPEONATO CATARINENSE (TAÇA ACESC)
- 20h00 | Camboriú x Criciúma | N Sports
CAMPEONATO RONDONIENSE
- 20h00 | Porto Velho x Ji-Paraná | Canal +3 Minutos
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h00 | Lanús x Boca Juniors | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h00 | Monterrey x Querétaro | SportyNet
- 0h00 | América-MEX x Juárez | SportyNet
