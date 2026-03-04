Fortaleza anuncia atacante Paulo Baya, ex-Ceará

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (4), a contratação do atacante Paulo Baya. Com passagem pelo Ceará em 2025, o atleta de 26 anos pertence ao Primavera-SP e chega por empréstimo até o fim de 2026.

Natural de Marabá-PA, foi formado nas categorias de base do Cascavel-PR. Na carreira, já defendeu times como Goiás, Ponte Preta e Fluminense.

"Fiquei muito feliz com a proposta do Fortaleza. Assim que soube, conversei com o meu empresário e falei que estava muito feliz pelo interesse. Vou dar o meu máximo aqui para dar alegria à Nação Tricolor, que merece muito". Paulo Baya Atacante do Fortaleza

Na temporada vigente, Baya atuou em sete partidas e marcou um gol e duas assistências. O momento de principal destaque foi em 2024, pelo time goiano. No período, conseguiu 19 tentos e mais seis assistências em 52 jogos, quando atuou na Copa Verde, Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B.

FICHA TÉCNICA