Fortaleza anuncia atacante Paulo Baya, ex-Ceará
O atleta chega por empréstimo até o fim de 2026 junto ao Primavera-SP
O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (4), a contratação do atacante Paulo Baya. Com passagem pelo Ceará em 2025, o atleta de 26 anos pertence ao Primavera-SP e chega por empréstimo até o fim de 2026.
Natural de Marabá-PA, foi formado nas categorias de base do Cascavel-PR. Na carreira, já defendeu times como Goiás, Ponte Preta e Fluminense.
"Fiquei muito feliz com a proposta do Fortaleza. Assim que soube, conversei com o meu empresário e falei que estava muito feliz pelo interesse. Vou dar o meu máximo aqui para dar alegria à Nação Tricolor, que merece muito".
Na temporada vigente, Baya atuou em sete partidas e marcou um gol e duas assistências. O momento de principal destaque foi em 2024, pelo time goiano. No período, conseguiu 19 tentos e mais seis assistências em 52 jogos, quando atuou na Copa Verde, Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B.
FICHA TÉCNICA
- Nome: Paulo Henrique Silva Ribeiro - Paulo Baya
- Data de nascimento: 26/07/1999 - 26 anos
- Naturalidade: Marabá-PA
- Posição: Atacante
- Clubes: Cascavel-PR, Ventforet Kofu-JAP, Avaí-SC, Brusque-SC, Ponte Preta-SP, Goiás-GO, Fluminense-RJ, Ceará-CE, Primavera-SP e Fortaleza.