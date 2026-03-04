Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia atacante Paulo Baya, ex-Ceará

O atleta chega por empréstimo até o fim de 2026 junto ao Primavera-SP

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:41)
Jogada
Legenda: Paulo Baya é um dos reforços do Fortaleza para a Série B
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (4), a contratação do atacante Paulo Baya. Com passagem pelo Ceará em 2025, o atleta de 26 anos pertence ao Primavera-SP e chega por empréstimo até o fim de 2026.

Natural de Marabá-PA, foi formado nas categorias de base do Cascavel-PR. Na carreira, já defendeu times como Goiás, Ponte Preta e Fluminense.

"Fiquei muito feliz com a proposta do Fortaleza. Assim que soube, conversei com o meu empresário e falei que estava muito feliz pelo interesse. Vou dar o meu máximo aqui para dar alegria à Nação Tricolor, que merece muito".
Paulo Baya
Atacante do Fortaleza

Na temporada vigente, Baya atuou em sete partidas e marcou um gol e duas assistências. O momento de principal destaque foi em 2024, pelo time goiano. No período, conseguiu 19 tentos e mais seis assistências em 52 jogos, quando atuou na Copa Verde, Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B.

FICHA TÉCNICA 

  • Nome: Paulo Henrique Silva Ribeiro - Paulo Baya 
  • Data de nascimento: 26/07/1999 - 26 anos 
  • Naturalidade: Marabá-PA 
  • Posição: Atacante 
  • Clubes: Cascavel-PR, Ventforet Kofu-JAP, Avaí-SC, Brusque-SC, Ponte Preta-SP, Goiás-GO, Fluminense-RJ, Ceará-CE, Primavera-SP e Fortaleza.
Assuntos Relacionados
Foto de jogador do Tirol

Jogada

América-MG x Tirol na Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na segunda fase da competição em jogo único e eliminatório

Daniel Farias Há 41 minutos
Paulo Baya em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia atacante Paulo Baya, ex-Ceará

O atleta chega por empréstimo até o fim de 2026 junto ao Primavera-SP

Alexandre Mota Há 46 minutos
Foto de Vitor Roque, jogador do Palmeiras

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 4 de março de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei

Jogada

Ceará ou Fortaleza se alternam como campeões nos últimos 30 anos: quem venceu mais?

Os times decidem mais um título estadual no próximo domingo (8)

Redação 04 de Março de 2026
torcedores

Jogada

Mais de 26 mil garantem presença em Clássico‑Rei decisivo do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam no domingo, no Castelão.

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026

Jogada

Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Redação 03 de Março de 2026