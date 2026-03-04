Ceará ou Fortaleza se alternam como campeões nos últimos 30 anos: quem venceu mais?

A hegemonia de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense ficou ainda mais estabelecida nas últimas décadas. Desde 1996, apenas um dos clubes conquista o Estadual, o que levanta a questão: quem foi o maior campeão dentro da rivalidade ao avaliar o recorte de 30 anos de disputa pelo título?

O panorama explica inclusive o apelido de “Manjadinho” por parte da competição, com o Clássico-Rei amplamente dominante. E nesse período específico, o Leão levou a melhor diante do Vovô em taças.

Ao todo, em 30 disputas, os tricolores ganharam 16, enquanto os alvinegros ficaram com 14. Vale ressaltar que as equipes não se enfrentaram em todas as decisões - Icasa, Ferroviário e Guarany de Sobral também se classificaram à final. No entanto, nenhum oponente repetiu o feito do Tubarão da Barra, que foi bicampeão cearense em 1994 e 1995, em um elenco histórico que chegou à glória máxima.

Apogeu tricolor

Legenda: O meia Calebe marcou o gol que garantiu o pentacampeonato cearense do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza atingiu a maior sequência de títulos no intervalo de tempo recente: pentacampeão entre 2019 e 2023. A marca sempre foi um objetivo da gestão tricolor, que contou com a verdadeira “Década de Ouro” no Pici, quando o clube atravessou o maior momento da história leonina, que incluiu constância na Série A, além de campanhas inéditas na Copa Sul-Americana e Libertadores.

Além disso, o Leão também foi tetracampeão nesse recorte, entre 2007 e 2010. Curiosamente, o último ano trouxe um fato histórico para a rivalidade, com a primeira vez que uma finalíssima de Clássico-Rei terminou nos pênaltis - e o goleiro Fabiano se eternizou com um herói nas penalidades.

Ápice alvinegro

Legenda: O Ceará foi tetracampeão cearense duas vezes nos últimos 30 anos Foto: Christian Alekson / Ceará

Primeiro pentacampeão estadual, o Ceará quase repetiu esse efeito em duas oportunidades desde que a hegemonia do Clássico-Rei foi firmada, com dois tetras: em 1996-1997-1998-1999 e 2011-2012-2013-2014. A geração alvinegra foi amplamente dominante na virada do Século XXI, em um contexto com Estaduais mais longos, que preenchiam o calendário e eram feitos em três turnos.

Na conjuntura atual, o Vovô é bicampeão (2024 e 2025) e luta por mais um tricampeonato. O detalhe é a chance de estabelecer uma marca inédita na história centenária do Campeonato Cearense. Com o empate no jogo de ida, o time alvinegro pode ser o primeiro tricampeão invicta de todos os tempos.

Campeões cearenses dos últimos 30 anos