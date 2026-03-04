Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará ou Fortaleza se alternam como campeões nos últimos 30 anos: quem venceu mais?

Os times decidem mais um título estadual no próximo domingo (8)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:28)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza disputam o título do Campeonato Cearense de 2026
Foto: Ismael Soares / SVM

A hegemonia de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense ficou ainda mais estabelecida nas últimas décadas. Desde 1996, apenas um dos clubes conquista o Estadual, o que levanta a questão: quem foi o maior campeão dentro da rivalidade ao avaliar o recorte de 30 anos de disputa pelo título?

O panorama explica inclusive o apelido de “Manjadinho” por parte da competição, com o Clássico-Rei amplamente dominante. E nesse período específico, o Leão levou a melhor diante do Vovô em taças.

Ao todo, em 30 disputas, os tricolores ganharam 16, enquanto os alvinegros ficaram com 14. Vale ressaltar que as equipes não se enfrentaram em todas as decisões - Icasa, Ferroviário e Guarany de Sobral também se classificaram à final. No entanto, nenhum oponente repetiu o feito do Tubarão da Barra, que foi bicampeão cearense em 1994 e 1995, em um elenco histórico que chegou à glória máxima.

Apogeu tricolor

Calebe comemora gol pelo Fortaleza
Legenda: O meia Calebe marcou o gol que garantiu o pentacampeonato cearense do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza atingiu a maior sequência de títulos no intervalo de tempo recente: pentacampeão entre 2019 e 2023. A marca sempre foi um objetivo da gestão tricolor, que contou com a verdadeira “Década de Ouro” no Pici, quando o clube atravessou o maior momento da história leonina, que incluiu constância na Série A, além de campanhas inéditas na Copa Sul-Americana e Libertadores.

Além disso, o Leão também foi tetracampeão nesse recorte, entre 2007 e 2010. Curiosamente, o último ano trouxe um fato histórico para a rivalidade, com a primeira vez que uma finalíssima de Clássico-Rei terminou nos pênaltis - e o goleiro Fabiano se eternizou com um herói nas penalidades.

Ápice alvinegro

Atletas do Ceará celebram um título
Legenda: O Ceará foi tetracampeão cearense duas vezes nos últimos 30 anos
Foto: Christian Alekson / Ceará

Primeiro pentacampeão estadual, o Ceará quase repetiu esse efeito em duas oportunidades desde que a hegemonia do Clássico-Rei foi firmada, com dois tetras: em 1996-1997-1998-1999 e 2011-2012-2013-2014. A geração alvinegra foi amplamente dominante na virada do Século XXI, em um contexto com Estaduais mais longos, que preenchiam o calendário e eram feitos em três turnos.

Na conjuntura atual, o Vovô é bicampeão (2024 e 2025) e luta por mais um tricampeonato. O detalhe é a chance de estabelecer uma marca inédita na história centenária do Campeonato Cearense. Com o empate no jogo de ida, o time alvinegro pode ser o primeiro tricampeão invicta de todos os tempos.

Campeões cearenses dos últimos 30 anos

  • 1996 | Ceará
  • 1997 | Ceará 
  • 1998 | Ceará 
  • 1999 | Ceará 
  • 2000 | Fortaleza 
  • 2001 | Fortaleza 
  • 2002 | Ceará 
  • 2003 | Fortaleza 
  • 2004 | Fortaleza 
  • 2005 | Fortaleza 
  • 2006 | Ceará 
  • 2007 | Fortaleza
  • 2008 | Fortaleza
  • 2009 | Fortaleza 
  • 2010 | Fortaleza 
  • 2011 | Ceará
  • 2012 | Ceará 
  • 2013 | Ceará
  • 2014 | Ceará
  • 2015 | Fortaleza
  • 2016 | Fortaleza 
  • 2017 | Ceará
  • 2018 | Ceará 
  • 2019 | Fortaleza 
  • 2020 | Fortaleza 
  • 2021 | Fortaleza 
  • 2022 | Fortaleza 
  • 2023 | Fortaleza 
  • 2024 | Ceará 
  • 2025 | Ceará 
Assuntos Relacionados
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei

Jogada

Ceará ou Fortaleza se alternam como campeões nos últimos 30 anos: quem venceu mais?

Os times decidem mais um título estadual no próximo domingo (8)

Redação Há 1 hora
torcedores

Jogada

Mais de 26 mil garantem presença em Clássico‑Rei decisivo do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam no domingo, no Castelão.

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026

Jogada

Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Redação 03 de Março de 2026
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de Welliton Matheus por empréstimo até 2026

Jogador de 25 anos estava no Primavera

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026
pessoas

Jogada

Sistema Verdes Mares celebra parceria com a Maratona de Fortaleza e será mídia oficial do evento

Evento será realizado no dia 12 de abril deste ano

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026
VÍDEO

Jogada

Vina desponta como favorito para artilharia do Campeonato Cearense; veja ranking

Pochettino, do Fortaleza, e Matheus Araújo, do Ceará, são outros concorrentes

Daniel Farias 03 de Março de 2026