Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 3ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores
O Botafogo entra em campo nesta terça-feira (3), às 21h30, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, pelo jogo de ida da 3ª Fase da Pré-Libertadores 2026. A partida será no no Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador.
O jogo de volta será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Quem avançar, estará na fase de grupos da Libertadores.
Onde Assistir
A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.
Palpites
Como chegam as equipes
O Glorioso eliminou o Nacional de Potosí na fase anterior de mata-mata - perdeu por 1x0 e venceu por 2x0 em casa na volta - e está na final da Taça Rio contra o Bangu, que dá uma vaga na Copa do Brasil 2027.
O time equatoriano eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis na fase anterior da Libertadores.
No Campeonato Nacional, a equipe está em 6º, com uma vitória e uma derrota, para o Deportivo Cuenca, no dia 1º.
Prováveis Escalações
BARCELONA-EQU:
Contreras, Vallecilla, Rangel, Báez e Carabalí; Quiñónez, Celiz e Rojas; Mina, Castillo e Benedetto. Técnico: César Farias.
BOTAFOGO:
Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.
Arbitragem
Árbitro: Wilmar Rondán (COL)
Assistentes: John Alexander León e Sebastián Vela (COL)
VAR: David Rodríguez (COL)