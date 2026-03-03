Sistema Verdes Mares celebra parceria com a Maratona de Fortaleza e será mídia oficial do evento

A terra da luz respira corrida. E nada mais empolgante do que celebrar os 300 anos da capital cearense com um evento que abre portas para o mundo. Vem aí a 1ª Maratona Internacional de Fortaleza. O evento terá corridas de 5km, 10km, 21km e 42km e chegou a 10 mil inscritos em 82 horas. Antes mesmo da largada, já é considerada a maior da categoria no Norte e Nordeste pelo número de participantes. O Sistema Verdes Mares celebrou a parceria com a organização da prova, nesta terça-feira (3), e será a mídia oficial do evento.

A gente entende que Fortaleza merecia um evento como esse: a Maratona. Que realmente a gente possa impulsionar esse esporte e, ao mesmo tempo, mostrar as belezas da nossa cidade. As pessoas vão percorrer os principais pontos da cidade. O Sistema Verdes Mares entende a relevância desse evento e passa a ser o veículo oficial, promovendo esse tão importante evento esportivo na nossa capital. Ruy do Ceará Superintendente do Sistema Verdes Mares

Para o Sistema Verdes Mares, é uma honra participar desse projeto. Vamos contar histórias sobre a Maratona e o evento, que inicia esse ano e que tem uma longevidade. Poderemos falar como o esporte transforma vidas, e sobre esporte de alto rendimento. Corrida de Rua é uma realidade, faz parte da vida das pessoas. Um evento como esse traz a prática do esporte como estilo de vida, como esporte profissional que é importante. Gustavo de Negreiros Gerente de Esporte do SVM

Atletas de várias regiões do Brasil além de atletas de países como Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Portugal e Reino Unido. Além de celebrar os 300 anos da capital cearense, a prova vai movimentar diversos setores da cidade, como cultura e economia.

"Queria agradecer à população de Fortaleza que abraçou esse evento no primeiro ano de uma forma indescritível. Conseguimos inscrever 10 mil pessoas em 82 horas. Estamos super empolgados com a prova. Os percursos de 42km e 21 km terão rotas diferentes dos de 5km e 10km. A gente achou que isso seria uma condição mais segura, principalmente para quem está fazendo um percurso maior", afirmou Zé Filho, empresário, atleta e um dos organizadores do evento.

“Tem sido considerado um dos maiores, senão o maior evento dos 300 anos de Fortaleza. A parceria com o SVM eleva o nível desse evento. Temos 10 mil inscritos, muita gente também querendo se inscrever. Mas estamos primando pela qualidade do evento e segurar nesse número e, no ano que vem, pensar num número maior", completou Kal Aragão, empresário, atleta e organizador.

Legenda: Ruy do Ceará, Superintendente do SVM, durante assinatura de parceria. Foto: Kid Junior/SVM

A largada de todas as provas será na Avenida Historiador Raimundo Girão, próximo ao Ideal Clube. As chegadas da Maratona e da Meia Maratona serã no local de largada. Já as Corridas de 5km e 10km terão chegada no Aterrinho, ao lado da Estátua de Iracema.

Na estrutura para os corredores, uma grande estrutura com pontos para hidratação, túneis refrescantes com aspersores e equipes médicas ao longo do percurso. Para dar aquela relaxada, também haverá atrações musicais, vendas de produtos e mais. Veja mais informações aqui.

SERVIÇO

- Maratona Internacional de Fortaleza 2026

- Data: 12 de abril de 2026

LARGADAS: