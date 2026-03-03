Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (3)
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS FEMININAS
- 13h45 | Alemanha (F) x Eslovênia (F) | ESPN 4 e Disney+
- 15h00 | Espanha (F) x Islândia (F) | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SÉRIE B)
- 15h00 | Calcio Padova x Spezia | OneFootball
- 16h00 | Cesena x Monza | OneFootball
- 16h00 | Reggiana x SudTirol | OneFootball
- 16h00 | Virtus Entella x Modena | OneFootball
COPA DA HOLANDA
- 16h00 | NEC Nijmegen x PSV | N Sports
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h30 | Bournemouth x Brentford | Xsports e Disney+
- 16h30 | Everton x Burnley | Disney+
- 16h30 | Leeds x Sunderland | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h15 | Wolverhampton x Liverpool | ESPN e Disney+
COPA DA INGLATERRA (4ª FASE)
- 16h45 | Port Vale x Bristol City | Disney+
COPA DO REI
- 17h00 | Barcelona x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Disney+
COPA DA ITÁLIA
- 17h00 | Como x Inter de Milão | SportyNet
COPA DA FRANÇA
- 17h00 | Strasbourg x Reims | SportyNet
EFL TROPHY
- 17h00 | Doncaster x Stockport County | Disney+
TAÇA DE PORTUGAL
- 17h45 | Sporting x Porto | N Sports
COPA SUL-AMERICANA (1ª FASE)
- 19h00 | Independiente Petrolero x Guabirá | ESPN 3 e Disney+
- 19h00 | Montevideo City Torque x Defensor Sporting | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Cobresal x Audax Italiano | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Academia Puerto Cabello x Monagas | Paramount+
- 23h00 | Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso | Paramount+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h15 | Huracán x Belgrano | Disney+
PRÉ-LIBERTADORES (3ª FASE)
- 21h30 | Barcelona-EQU x Botafogo | ESPN e Disney+
COPA DO BRASIL (2ª FASE)
- 21h30 | Figueirense x Azuriz | ge tv, Sportv e Premiere
CAMPEONATO MEXICANO
- 00h00 | Atlético San Luis x Mazatlán | Disney+
