Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 3 de março de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:34)
Jogada
Legenda: Lamine Yamal comemora gol com a camisa do Barcelona
Foto: JOSEP LAGO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (3)

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS FEMININAS

  • 13h45 | Alemanha (F) x Eslovênia (F) | ESPN 4 e Disney+
  • 15h00 | Espanha (F) x Islândia (F) | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (SÉRIE B)

  • 15h00 | Calcio Padova x Spezia | OneFootball
  • 16h00 | Cesena x Monza | OneFootball
  • 16h00 | Reggiana x SudTirol | OneFootball
  • 16h00 | Virtus Entella x Modena | OneFootball

COPA DA HOLANDA

  • 16h00 | NEC Nijmegen x PSV | N Sports

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h30 | Bournemouth x Brentford | Xsports e Disney+
  • 16h30 | Everton x Burnley | Disney+
  • 16h30 | Leeds x Sunderland | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h15 | Wolverhampton x Liverpool | ESPN e Disney+

COPA DA INGLATERRA (4ª FASE)

  • 16h45 | Port Vale x Bristol City | Disney+

COPA DO REI

  • 17h00 | Barcelona x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ITÁLIA

  • 17h00 | Como x Inter de Milão | SportyNet

COPA DA FRANÇA

  • 17h00 | Strasbourg x Reims | SportyNet

EFL TROPHY

  • 17h00 | Doncaster x Stockport County | Disney+

TAÇA DE PORTUGAL

  • 17h45 | Sporting x Porto | N Sports

COPA SUL-AMERICANA (1ª FASE)

  • 19h00 | Independiente Petrolero x Guabirá | ESPN 3 e Disney+
  • 19h00 | Montevideo City Torque x Defensor Sporting | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Cobresal x Audax Italiano | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Academia Puerto Cabello x Monagas | Paramount+
  • 23h00 | Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso | Paramount+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h15 | Huracán x Belgrano | Disney+

PRÉ-LIBERTADORES (3ª FASE)

  • 21h30 | Barcelona-EQU x Botafogo | ESPN e Disney+

COPA DO BRASIL (2ª FASE)

  • 21h30 | Figueirense x Azuriz | ge tv, Sportv e Premiere

CAMPEONATO MEXICANO

  • 00h00 | Atlético San Luis x Mazatlán | Disney+
