Ceará amplia sequência sem derrotas, mas Fortaleza sustenta maior invencibilidade do século

Equipes voltam a se enfrentar no domingo, na briga pelo título do Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza durante Clássico-Rei.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Ceará arrancou o empate diante do Fortaleza no primeiro jogo da final do Cearense de 2026 e aumentou a sequência de invencibilidade diante do maior rival. Nos últimos minutos de jogo, Lucca balançou as redes adversárias e deixou o placar em 1 a 1, na Arena Castelão, neste domingo. Assim, o Vovô chegou a 12 partidas sem ser derrotado pelo Leão do Pici. No entanto, a maior invencibilidade do século é do Tricolor. 

O Fortaleza tem 16 jogos de invencibilidade diante do maior rival. A sequência começou em 1999 e foi até 2001, ano de início do século XXI. Foram 785 dias sem sofrer derrotas, com 12 vitórias do Tricolor e quatro empates. Os dados foram levantados pelos pesquisadores Mauro Bastos e Luca Laprovitera.

A segunda maior sequência nesse recorte iniciou em 2012 e foi até 2015. O Alvinegro ficou 13 partidas sem ser derrotado pelo Tricolor do Pici. Ao todo, foram 7 vitórias e seis empates, com 1077 dias de invencibilidade. As equipes já se enfrentaram 164 vezes na história em diversas competições.

Caso o Ceará não seja derrotado no próximo confronto entre as equipes, iguala ao segundo maior tabu já registrado no século, mas em menos dias. Serão 1072 dias mantendo a invencibilidade.

O tabu de jogos mais recentes entre as equipes começou em 2023. A última vitória do Tricolor diante do Alvinegro ocorreu em 1º de abril daquele ano, quando a equipe venceu o primeiro duelo da final do Cearense por 2 a 1. Na partida seguinte, os times empataram em 2 a 2 e o Leão levou a taça. 

As equipes voltam a campo no próximo domingo (8), no segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Uma vitória simples garante o título para qualquer um dos lados. O duelo terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real. 

jogadores
Legenda: Sequência de invencibilidade de Clássico-Rei neste século.
Foto: Ismael Soares/SVM

