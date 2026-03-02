Pedro Henrique sofre lesão no Ceará e preocupa para Clássico-Rei decisivo no Cearense

Pedro Henrique, atacante do Ceará, sofreu uma lesão no braço no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no último domingo (1º), pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Após o jogo, o atacante alvinegro publicou uma foto em seu perfil no Instagram com o braço imobilizado. Ele deve passar por exames nesta segunda-feira (2) para saber a gravidade da lesão e o prazo de recuperação.

Por conta da lesão, o atacante é dúvida para o jogo do próximo domingo (8), na partida de volta da final do Cearense 2026.

VEJA O VÍDEO