Pedro Henrique sofre lesão no Ceará e preocupa para Clássico-Rei decisivo no Cearense
Camisa 7 do Vovô é dúvida para a partida de volta da final do Campeonato Cearense
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:30)
Pedro Henrique, atacante do Ceará, sofreu uma lesão no braço no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no último domingo (1º), pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026. O jogo terminou empatado em 1 a 1.
Após o jogo, o atacante alvinegro publicou uma foto em seu perfil no Instagram com o braço imobilizado. Ele deve passar por exames nesta segunda-feira (2) para saber a gravidade da lesão e o prazo de recuperação.
Por conta da lesão, o atacante é dúvida para o jogo do próximo domingo (8), na partida de volta da final do Cearense 2026.
