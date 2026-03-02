Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pedro Henrique sofre lesão no Ceará e preocupa para Clássico-Rei decisivo no Cearense

Camisa 7 do Vovô é dúvida para a partida de volta da final do Campeonato Cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:30)
Jogada

Pedro Henrique, atacante do Ceará, sofreu uma lesão no braço no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no último domingo (1º), pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Após o jogo, o atacante alvinegro publicou uma foto em seu perfil no Instagram com o braço imobilizado. Ele deve passar por exames nesta segunda-feira (2) para saber a gravidade da lesão e o prazo de recuperação.

Por conta da lesão, o atacante é dúvida para o jogo do próximo domingo (8), na partida de volta da final do Cearense 2026.

VEJA O VÍDEO

Assuntos Relacionados
Lucas Paquetá comemora gol do Flamengo

Jogada

Madureira x Flamengo no Campeonato Carioca: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na semifinal da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Arrascaeta, jogador do Flamengo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 2 de março de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
VÍDEO

Jogada

Pedro Henrique sofre lesão no Ceará e preocupa para Clássico-Rei decisivo no Cearense

Camisa 7 do Vovô é dúvida para a partida de volta da final do Campeonato Cearense

Daniel Farias Há 1 hora
vídeo

Jogada

Possível erro em lance que resultou em gol do Fortaleza no Clássico-Rei gera polêmica; veja vídeo

Jogada gerou escanteio que resultou no gol do Leão na partida de ida da final do Cearense 2026

Redação 02 de Março de 2026
VÍDEO

Jogada

Mozart explica Melk no banco de reservas contra o Fortaleza: 'jogaria todas as minhas cartas'

O técnico do Ceará optou por uma formação com três zagueiros

Alexandre Mota 02 de Março de 2026
jogador

Jogada

Mudanças no Ceará e elogios ao elenco: Mozart analisa empate no Clássico-Rei

Equipe enfrentou o Tricolor neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 01 de Março de 2026