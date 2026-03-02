Madureira x Flamengo no Campeonato Carioca: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na semifinal da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:48)
Madureira e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (2) no Campeonato Carioca, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal. O jogo será às 21h (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá; Geovane Maranhão, Jacó e Everton. Técnico: Toninho Andrade.
Flamengo: Andrew, Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
MADUREIRA X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2026
- Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 02/03/2026 (segunda-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
