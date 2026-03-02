Possível erro em lance que resultou em gol do Fortaleza no Clássico-Rei gera polêmica; veja vídeo

Após o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará na partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026, uma polêmica surgiu nas redes sociais entre os torcedores. Trata-se do lance do gol do Fortaleza, marcado pelo jovem Lucas Emanoel.

Nas redes sociais, torcedores têm questionado se no lance em questão, a bola toca por último em Lucca, do Ceará, ou em Lucas Crispim, do Fortaleza, para que fosse assinalado escanteio para o Leão ou tiro de meta para o Vovô.

O árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, assinalou o escanteio, mesmo com muita reclamação de jogadores do Ceará no gramado. Na sequência do lance, Lucas Emanoel balançou as redes, marcando o primeiro gol da partida. A partida terminou empatada em 1 a 1.

VEJA O VÍDEO