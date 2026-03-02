Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Possível erro em lance que resultou em gol do Fortaleza no Clássico-Rei gera polêmica; veja vídeo

Jogada gerou escanteio que resultou no gol do Leão na partida de ida da final do Cearense 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:20)
Jogada

Após o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará na partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026, uma polêmica surgiu nas redes sociais entre os torcedores. Trata-se do lance do gol do Fortaleza, marcado pelo jovem Lucas Emanoel.

Nas redes sociais, torcedores têm questionado se no lance em questão, a bola toca por último em Lucca, do Ceará, ou em Lucas Crispim, do Fortaleza, para que fosse assinalado escanteio para o Leão ou tiro de meta para o Vovô.

O árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, assinalou o escanteio, mesmo com muita reclamação de jogadores do Ceará no gramado. Na sequência do lance, Lucas Emanoel balançou as redes, marcando o primeiro gol da partida. A partida terminou empatada em 1 a 1.

VEJA O VÍDEO

Assuntos Relacionados
vídeo

Jogada

Possível erro em lance que resultou em gol do Fortaleza no Clássico-Rei gera polêmica; veja vídeo

Jogada gerou escanteio que resultou no gol do Leão na partida de ida da final do Cearense 2026

Redação Há 36 minutos
VÍDEO

Jogada

Mozart explica Melk no banco de reservas contra o Fortaleza: 'jogaria todas as minhas cartas'

O técnico do Ceará optou por uma formação com três zagueiros

Alexandre Mota Há 45 minutos
jogador

Jogada

Mudanças no Ceará e elogios ao elenco: Mozart analisa empate no Clássico-Rei

Equipe enfrentou o Tricolor neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 01 de Março de 2026
jogador e técnico

Jogada

Carpini exalta postura do Fortaleza e afirma: 'Não tem placar moral no Clássico'

Equipe enfrentou o Vovô neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 01 de Março de 2026
vídeo

Jogada

Lucas Emanoel celebra primeiro gol no Fortaleza e afirma: ‘creio que a gente vai sair campeão’

Jovem atacante saiu do banco de reservar e marcou o gol do Leão no empate com o Ceará

Daniel Farias 01 de Março de 2026
melhores momentos

Jogada

Assista aos melhores momentos de Fortaleza x Ceará

Leão e Vovô empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense

Redação 01 de Março de 2026