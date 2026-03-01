Mudanças no Ceará e elogios ao elenco: Mozart analisa empate no Clássico-Rei

O Ceará empatou nos minutos finais o primeiro Clássico-Rei da final do Cearense de 2026. Lucca saiu do banco para marcar, de cabeça, o tento alvinegro. Com o resultado de 1 a 1, o Alvinegro mantém o tabu diante do maior rival. O treinador falou sobre o desfalque de Juan Alano, ressaltou o desfalque físico do grupo para o duelo e explicou as mudanças na equipe.

"Treinamos com Alano ontem. Infelizmente o desgaste de quinta-feira foi grande. Hoje, pela manhã, ele não tinha condições para jogar e tivemos que fazer um ajuste. Em relação aos três zagueiros era muito mias para espelhar na hora de marcar o nosso rival. E o Júlio, ele me dava possibilidade de saída pela direita, até pelo fato de ele ter jogado o ano passado quase todo como lateral-direito também. Basicamente foi por necessidade", afirmou o treinador.

"Nesse jogo, nós não tínhamos à disposição o Alano, o Vina e o Matheus Araújo. E o fato de termos jogado na quinta-feira. Tivemos um desgaste grande na quinta. Era importante ter hoje, no campo, um time mais físico, para igualarmos essa questão física que eu imaginava que eu aconteceria no jogo de hoje", completou.

Mozart destacou o empenho do grupo, especialmente pela sequência de jogos que exigiu bastante fisicamente do time.

"Na minha opinião, nós sustentamos bem. Tanto é que a gente empata o jogo aos 47 minutos. Então, saio satisfeito e abro um parêntese para a forma como os jogadores reagiram ao gol. Não é fácil tomar um gol aos 43 e empatar aos 47. Saio satisfeito com a entrega dos jogadores. Hoje foi um jogo mais truncado que o normal. Uma semana, duas, em termos de desgaste para nós... É pouco tempo de preparação, de descanso. Os jogadores realmente foram guerreiros para buscar o resultado", avaliou.

O próximo duelo entre Ceará e Fortaleza será no domingo (8), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O segundo jogo da final definirá o campeão de 2026.