Lucca sai do banco e garante empate do Ceará no Clássico-Rei da final: 'Feliz em ajudar'

Equipes se enfrentaram neste domingo (1º), na Arena Castelão, pelo Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:26)
Jogada
Legenda: Lucca, jogador do Ceará.
Foto: LC Moreira/SVM

Lucca retornou ao Ceará há pouco tempo e saiu do banco para fazer o gol de empate do Alvinegro aos 45 minutos da última etapa. A equipe enfrentou o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2026. As equipes ficaram no 1 a 1 no duelo realizado neste domingo (1º), na Arena Castelão. O jogador, que substituiu Wendel, marcou o terceiro gol dele como profissional vestindo a camisa alvinegra.

"Foi um jogo difícil, um gol duvidoso (de Fortaleza). Na hora do escanteio não pegou em mim, ele cabeceou e o juiz deu escanteio. Mas, graças a Deus, consegui fazer o gol. A gente vai forte para o segundo jogo e, se Deus quiser, vamos sair com esse título. A gente se ajuda. Estamos aqui pelo Ceará. O que for melhor pelo Mozart, pelo Ceará, para jogar e ajudar. Hoje fico feliz em poder ajudar. Estou tranquilo", afirmou. 

"Queria agradecer a Deus. Ele sabe os momentos perfeitos, ele que tem os planos para a gente. Que a gente não se abale. Queria agradecer minha família", completou.

Com o resultado, o Ceará chega a 12 jogos sem derrotas no Clássico-Rei. O Vovô não perde para o maior rival desde 2023. O próximo duelo entre as equipes será no domingo (8), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. Será o segundo jogo da final do estadual, que definirá o campeão de 2026.

