Grêmio x Internacional: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela final do Campeonato Gaúcho
Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo (1) às 18h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho.
A partida de volta será no Beira-Rio, pela melhor campanha do Inter no campeonato.
Para chegar até a decisão, o Inter eliminou o Ypiranga de Erechim, enquanto o Grêmio passou pelo Juventude.
No meio da semana, pela Série A, o Grêmio venceu o Atlético/MG por 2x1 na Arena, estando em 8º com 6 pontos.
Já o Inter, empatou com o Remo fora de casa em 1x1 e está com 2 pontos, na 18º colocação.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Sportv 2 e Premiere.
Palpites
Prováveis Escalações
Grêmio:
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Willian (Gabriel Mec); Enamorado, Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luis Castro
Inter:
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau
VAR: Daniel Nobre Bins