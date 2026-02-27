Fortaleza x Ceará ao vivo: SVM transmite Clássico-Rei em multiplataformas; confira detalhes

Prepara o coração e anota direitinho aí: vai ter Clássico-Rei por todo lado no Sistema Verdes Mares. O primeiro jogo da final entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, será neste domingo (1º), com transmissão ao vivo e com imagens no TikTok, Instagram, Facebook, Youtube (Canal Jogada), além da Verdinha (92.5 FM), em áudio. As equipes vão se enfrentar no Estádio Presidente Vargas.

Jota Rômulo vai narrar a partida, que terá comentários de Wilton Bezerra. Direto do campo, os repórteres Samuel Conrado e Fernanda Alves vão trazer todas as informações sobre Vovô e Tricolor do Pici, respectivamente.

Pela Verdes Mares, Brenno Rebouças narra o jogo. André Almeida e Alexandre Mota comentam. Já Marta Negreiros e Lucas Catrib trazem todos os detalhes nas reportagens.

Ceará e Fortaleza se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes disputam mais um título estadual. Também é possível acompanhar a cobertura em tempo real no Diário do Nordeste.



TRANSMISSÕES DO SVM DE FORTALEZA X CEARÁ

Rádio Verdinha 92.5 FM: https://www.verdinha.verdesmares.com.br

YouTube do Jogada: https://www.youtube.com/@jogadasvm

TikTok do Diário do Nordeste: https://www.tiktok.com/@diariodonordeste

Instagram do Jogada: https://www.instagram.com/jogadasvm

Facebook do Diário do Nordeste: https://www.facebook.com/diariodonordeste

Diário do Nordeste - tempo real