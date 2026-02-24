Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

Ceará e Fortaleza decidiram pedir árbitro principal e VAR de fora e com o escudo Fifa para as finais do Campeonato Cearense. O pedido já foi formalizado à Federação Cearense de Futebol. O restante do quadro para os dois jogos será composto por árbitros do quadro local.

A arbitragem “mista”, com árbitros de fora e locais, é uma pequena mudança em relação aos últimos três anos em que o Clássico-Rei definiu o campeão estadual. Entre 2023 e 2025, pelo menos o trio de campo era todo de outros estados. Um ponto importante é que Leão e Vovô querem árbitros Fifa e nenhum dos nomes do quadro da FCF possui este escudo.

As escalas, que devem ser divulgadas na quinta-feira (26), contarão com seis profissionais de arbitragem do quadro cearense: assistentes 1 e 2, 4º árbitro, 5º árbitro, AVAR 1 e AVAR 2.

O árbitro e o VAR serão solicitados pela FCF à CBF, que indicará os nomes. Os clubes arcam com as taxas e custos de passagem e hospedagem. Uma taxa de R$ 5 mil é cobrada por cada profissional de fora, segundo o regulamento geral de competições da FCF.

Os árbitros Fifa não são liberados para concederem as coletivas que foram implementadas pela Federação no Cearense de 2026. No primeiro Clássico-Rei do ano, Marcelo de Lima Henrique foi o árbitro escolhido. Ele é da categoria Master e atua no futebol cearense há quatro temporadas.