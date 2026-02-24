Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

Quadro de arbitragem terá dois profissionais de fora e seis do quadro da FCF

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 14:47)
Jogada
Legenda: Árbitro de campo e árbitro de vídeo serão de outros estados
Foto: Ismael Soares/SVM

Ceará e Fortaleza decidiram pedir árbitro principal e VAR de fora e com o escudo Fifa para as finais do Campeonato Cearense. O pedido já foi formalizado à Federação Cearense de Futebol. O restante do quadro para os dois jogos será composto por árbitros do quadro local.

A arbitragem “mista”, com árbitros de fora e locais, é uma pequena mudança em relação aos últimos três anos em que o Clássico-Rei definiu o campeão estadual. Entre 2023 e 2025, pelo menos o trio de campo era todo de outros estados. Um ponto importante é que Leão e Vovô querem árbitros Fifa e nenhum dos nomes do quadro da FCF possui este escudo.

As escalas, que devem ser divulgadas na quinta-feira (26), contarão com seis profissionais de arbitragem do quadro cearense: assistentes 1 e 2, 4º árbitro, 5º árbitro, AVAR 1 e AVAR 2. 

O árbitro e o VAR serão solicitados pela FCF à CBF, que indicará os nomes. Os clubes arcam com as taxas e custos de passagem e hospedagem. Uma taxa de R$ 5 mil é cobrada por cada profissional de fora, segundo o regulamento geral de competições da FCF. 

Os árbitros Fifa não são liberados para concederem as coletivas que foram implementadas pela Federação no Cearense de 2026. No primeiro Clássico-Rei do ano, Marcelo de Lima Henrique foi o árbitro escolhido. Ele é da categoria Master e atua no futebol cearense há quatro temporadas.

 
Assuntos Relacionados
Arbitragem de fora Clássico-Rei

Jogada

Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

Quadro de arbitragem terá dois profissionais de fora e seis do quadro da FCF

Brenno Rebouças Há 24 minutos

Jogada

Fortaleza x Maguary-PE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida marca estreia do Fortaleza na Copa do Brasil

Fernanda Alves 24 de Fevereiro de 2026

Jogada

Ferroviário empresta Thiago Pulga e mais dois jogadores para times da Série B Cearense

Tubarão da Barra emprestou jogadores para Caucaia e Barbalha

Vladimir Marques 23 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Rival do Fortaleza, Maguary faz primeira viagem de avião na história para jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), na Arena Castelão

Redação 23 de Fevereiro de 2026
Mozart técnico do Ceará

Jogada

Mozart usa Estadual para observação e só não escalou um atleta do elenco profissional em 2026

Já foram 26 jogadores lançados a campo pelo técnico alvinegro nos oito jogos em que esteve na bora do gramado

Brenno Rebouças 23 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Ceará retoma treinamentos em Porangabuçu; equipe foca em estreia na Copa do Brasil

Grupo comandado por Mozart garantiu vaga na final do Cearense no domingo

Redação 23 de Fevereiro de 2026