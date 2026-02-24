Jornalista detalha como chega o Maguary, rival do Fortaleza que faz primeira viagem de avião
Equipe enfrenta o Leão do Pici nesta terça-feira (24) na segunda fase da Copa do Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:44)
Ao Jogada 1º Tempo desta terça-feira (24), Mavian Barbosa, repórter do GE em Pernambuco, trouxe detalhes da preparação do Maguary para enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Será que o time pernambucano vai conseguir aprontar na Arena Castelão?
VEJA O VÍDEO
Assuntos Relacionados