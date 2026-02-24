Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jornalista detalha como chega o Maguary, rival do Fortaleza que faz primeira viagem de avião

Equipe enfrenta o Leão do Pici nesta terça-feira (24) na segunda fase da Copa do Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:44)
Jogada

Ao Jogada 1º Tempo desta terça-feira (24), Mavian Barbosa, repórter do GE em Pernambuco, trouxe detalhes da preparação do Maguary para enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Será que o time pernambucano vai conseguir aprontar na Arena Castelão?

VEJA O VÍDEO

Assuntos Relacionados
aviao

Jogada

Jornalista detalha como chega o Maguary, rival do Fortaleza que faz primeira viagem de avião

Equipe enfrenta o Leão do Pici nesta terça-feira (24) na segunda fase da Copa do Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Arbitragem de fora Clássico-Rei

Jogada

Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

Quadro de arbitragem terá dois profissionais de fora e seis do quadro da FCF

Brenno Rebouças 24 de Fevereiro de 2026

Jogada

Fortaleza x Maguary-PE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida marca estreia do Fortaleza na Copa do Brasil

Fernanda Alves 24 de Fevereiro de 2026

Jogada

Ferroviário empresta Thiago Pulga e mais dois jogadores para times da Série B Cearense

Tubarão da Barra emprestou jogadores para Caucaia e Barbalha

Vladimir Marques 23 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Rival do Fortaleza, Maguary faz primeira viagem de avião na história para jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), na Arena Castelão

Redação 23 de Fevereiro de 2026
Mozart técnico do Ceará

Jogada

Mozart usa Estadual para observação e só não escalou um atleta do elenco profissional em 2026

Já foram 26 jogadores lançados a campo pelo técnico alvinegro nos oito jogos em que esteve na bora do gramado

Brenno Rebouças 23 de Fevereiro de 2026