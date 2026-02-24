Enquete BBB 26: parcial atualizada aponta eliminação de sister com mais de 51% dos votos
O resultado oficial será anunciado nesta terça (24), pelo apresentador Tadeu Schmidt
Maxiane pode ser a eliminada desta terça-feira (24) no Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. Até o fim desta manhã, a influenciadora aparece no levantamento com 51,3% dos votos.
Ela enfrenta o Paredão com Milena, que deve permanecer no reality show e aparece com 46,4%; e Chaiany, que tem apenas 2,2% dos votos dos leitores. A enquete soma mais de 69,8 mil votos.
O levantamento mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite desta terça, pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Veja o resultado da enquete:
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Chaiany venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde do sábado (21), conseguindo imunizar alguém. A escolha dela foi Gabriela.
O líder da semana, Jonas, colocou Milena no Paredão. A Casa escolheu Alberto. Por contragolpe, Chaiany colocou Maxiane no Paredão.
COMO VOTOU A CASA
- Alberto: Juliano
- Ana Paula: Alberto
- Marciele: Juliano
- Milena: Alberto
- Maxiane: Juliano
- Juliano: Alberto
- Jordana: Juliano
- Samira: Alberto
- Breno: Alberto
- Gabriela: Juliano
- Leandro: Alberto
- Solange: Alberto
- Chaiany: Maxiane
- Babu: Alberto
Prova Bate e Volta
Chaiany foi retirada da dinâmica por Alberto, que foi agraciado pela 'Resolução da Máquina do Poder'. Participaram da prova Alberto e Maxiane. Alberto venceu, e Maxiane está no Paredão.