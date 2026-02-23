Diário do Nordeste
Marciele relata esbarrão de Jordana durante discussão no BBB 26 e faz alerta à colega

Participante afirma que atitude aconteceu sem intenção, mas pediu mais cautela em momentos de tensão no reality.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marciele alertou Jordana sobre suposta agressão sem querer na casa do BBB 26.
Legenda: Marciele alertou Jordana sobre suposta agressão sem querer na casa do BBB 26.
Foto: Reprodução/X.

Durante uma conversa no BBB 26, na noite de domingo (22), Marciele comentou um episódio envolvendo Jordana que teria ocorrido em meio a uma discussão na casa. Segundo a sister, a aliada acabou encostando nela sem perceber, enquanto estava exaltada em um embate com Gabriela.

Ao relembrar a situação, Marciele contou que decidiu chamar a atenção da colega para evitar que algo semelhante volte a acontecer.

“Não faz assim porque tu não sabe a hora que vai bater com raiva, tá? Tu fez assim [gesto de bater e empurrar] em mim. Toma cuidado! Tu fez assim”, disse ela, reproduzindo o gesto feito por Jordana no momento.

A cena aconteceu enquanto Jordana trocava farpas com Gabriela. Diante do clima acalorado, Marciele orientou a amiga a redobrar a atenção quando estiver nervosa, ressaltando que movimentos bruscos podem ser mal interpretados e até gerar consequências mais graves dentro do programa.

