Marciele relata esbarrão de Jordana durante discussão no BBB 26 e faz alerta à colega
Participante afirma que atitude aconteceu sem intenção, mas pediu mais cautela em momentos de tensão no reality.
Durante uma conversa no BBB 26, na noite de domingo (22), Marciele comentou um episódio envolvendo Jordana que teria ocorrido em meio a uma discussão na casa. Segundo a sister, a aliada acabou encostando nela sem perceber, enquanto estava exaltada em um embate com Gabriela.
Ao relembrar a situação, Marciele contou que decidiu chamar a atenção da colega para evitar que algo semelhante volte a acontecer.
“Não faz assim porque tu não sabe a hora que vai bater com raiva, tá? Tu fez assim [gesto de bater e empurrar] em mim. Toma cuidado! Tu fez assim”, disse ela, reproduzindo o gesto feito por Jordana no momento.
A cena aconteceu enquanto Jordana trocava farpas com Gabriela. Diante do clima acalorado, Marciele orientou a amiga a redobrar a atenção quando estiver nervosa, ressaltando que movimentos bruscos podem ser mal interpretados e até gerar consequências mais graves dentro do programa.