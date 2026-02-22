Wagner Moura brilha no Bafta 2026 ao representar 'O Agente Secreto'

Wagner Moura foi um dos destaques do tapete vermelho do Bafta Awards 2026, realizado neste domingo (22). Elegante e sempre cordial com a imprensa, o ator brasileiro esbanjou simpatia ao posar para fotógrafos e cumprimentar convidados durante sua chegada ao evento.

Ele esteve acompanhado da produtora francesa Emilie Lesclaux e do cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor do longa. O trio celebrou a presença de “O Agente Secreto” entre os indicados da premiação britânica, considerada uma das mais prestigiadas do cinema mundial.

Veja também Zoeira Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar? Zoeira Filmes cearenses vencem prêmios no Festival de Cinema de Berlim

A produção concorre em duas categorias de peso: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. As indicações reforçam o reconhecimento internacional do projeto e aumentam a expectativa em torno da temporada de premiações.

Tradicionalmente visto como um termômetro para o Oscar, cuja cerimônia acontece em 15 de março, o Bafta reúne os principais nomes da indústria audiovisual para celebrar os grandes destaques do cinema britânico e internacional.