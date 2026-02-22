Wagner Moura brilha no Bafta 2026 ao representar 'O Agente Secreto'
Filme brasileiro disputa dois dos principais prêmios da noite e reforça expectativas para o Oscar.
Wagner Moura foi um dos destaques do tapete vermelho do Bafta Awards 2026, realizado neste domingo (22). Elegante e sempre cordial com a imprensa, o ator brasileiro esbanjou simpatia ao posar para fotógrafos e cumprimentar convidados durante sua chegada ao evento.
Ele esteve acompanhado da produtora francesa Emilie Lesclaux e do cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor do longa. O trio celebrou a presença de “O Agente Secreto” entre os indicados da premiação britânica, considerada uma das mais prestigiadas do cinema mundial.
A produção concorre em duas categorias de peso: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. As indicações reforçam o reconhecimento internacional do projeto e aumentam a expectativa em torno da temporada de premiações.
Tradicionalmente visto como um termômetro para o Oscar, cuja cerimônia acontece em 15 de março, o Bafta reúne os principais nomes da indústria audiovisual para celebrar os grandes destaques do cinema britânico e internacional.