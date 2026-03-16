Ex-esposa de Pedro, do BBB 26, publica imagens do nascimento da filha do ex-casal

Rayne Luiza, ex-esposa de Pedro Henrique Espíndola, que desistiu da participação no BBB 26 ainda no início do programa, compartilhou novas imagens do nascimento da filha. Aurora nasceu na última sexta-feira (13) e é fruto da relação entre os dois.

Nas imagens, é possível ver Rayne ao lado da recém-nascida logo após o parto. Pedro, no entanto, não aparece nos registros.

Nos comentários do perfil da influenciadora, muitos deixaram mensagens afetuosas para a mãe e o bebê. "Que Deus abençoe você e a pequenininha", escreveu uma seguidora. Os dois teriam se separado após o empresário desistir da participação no reality show.

Pedro segue internado

Segundo relatos do jornal Extra, Pedro não acompanhou o parto da criança. Ele deixou o BBB em janeiro, logo após ser acusado de importunação sexual enquanto estava confinado dentro do reality. Dentro da despensa da casa, o paranaense tentou beijar a sister Jordana mesmo sem o consentimento dela.

A equipe do ex-BBB apontou que ele segue internado em uma clínica psiquiátrica desde a saída do confinamento. Por meio dos advogados, Pedro comemorou o nascimento da filha.

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"O sentimento é compartilhado por todos os seus familiares, que celebram a chegada de Aurora com emoção e esperança", reforçou a equipe de defesa.

Após o caso contra Jordana, o empresário foi indiciado por importunação sexual pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (Deam), na Zona Oeste do Rio de Janeiro.