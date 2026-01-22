Diário do Nordeste
Pedro, ex-BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Ambulante teria um histórico psiquiátrico desde 2017, fato omitido no processo seletivo para o BBB.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Participante do BBB 26 durante depoimento no confessionário, usando camiseta sem mangas, cenário dourado ao fundo com elementos decorativos característicos do programa.
Legenda: Pedro desistiu do reality show após tentar beijar Jordana sem consentimento.
Foto: Reprodução/Globoplay.

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 26 Pedro Espíndola, que desistiu do programa após importunação sexual contra Jordana Morais, foi internado nessa quarta-feira (21) em um hospital psiquiátrico em Piraquara, no Paraná. Segundo a família informou ao portal LeoDias, o ambulante será tratado por transtornos mentais e dependência química

Pedro estaria internado no Hospital San Julian, unidade que trata pacientes com diagnósticos como esquizofrenia, transporto bipolar, e outras condições psiquiátricas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o paranaense ao lado de uma ambulância parada na estrada. Ele tinha faixas amarradas nos pés

Os advogados de Pedro, investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, disseram ao portal LeoDias que ele possui um histórico psiquiátrico desde 2017, que foi omitido no processo seletivo para o BBB.

Mesmo com os problemas de saúde mental e psíquica, o vendedor ambulante teria demonstrado estabilidade nas seletivas do BBB, o que culminou com sua participação na Casa de Vidro do Sul, e eventual entrada no elenco oficial do BBB 26 por votação do público. 

Dentro do reality, o participante teria entrado em "surto", após cerca de 20 dias sem uso de medicamentos e substâncias ilícitas, segundo 

Família teria feito apelo à produção do BBB 

Ainda conforme a defesa de Pedro Espíndola compartilhou com o site LeoDias, a família teria procurado a produção do BBB 26 e pedido que ele fosse removido do reality, com preocupação sobre o estado mental do participante nos primeiros dias de confinamento. A mãe do ex-BBB teria expressado medo de que o comportamento do filho evoluísse para episódios mais graves.

Entretanto, o reality show teria respondido que o participante recebia apoio psicológico durante o jogo, e que não poderiam retirá-lo, a não ser em caso de expulsão ou desistência voluntária. 

A desistência foi o que levou Pedro a sair do programa oficialmente no último domingo (18), pois ele apertou o botão que fica na sala da casa para essa finalidade. O fato ocorreu após ele tentar beijar Jordana sem o consentimento da sister na despensa. Horas depois do ocorrido, o apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo para falar sobre a situação e disse que caso Pedro não tivesse desistido, ele seria expulso do programa

Imagens divulgadas pela TV Globo mostraram uma confissão feita pelo vendedor ambulante ainda no confessionário, na qual ele admitiu ter "cobiçado" e "desejado" e entendido como flerte um pedido de ajuda feito por Jordana

