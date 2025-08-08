Veja onde conseguir atendimento para saúde mental gratuito nas 5 maiores cidades do Ceará

Cada vez mais jovens e adultos têm utilizado ferramentas de inteligência artificial como substituto da terapia, sendo espaços para desabafos e conselhos. No entanto, especialistas já pontuaram que a prática pode levar a riscos como disseminação de informações falsas e possibilidade de contribuir para ideações suicidas e pioras de quadros de ansiedade e depressão.

Essas e outras doenças ou transtornos mentais são questões que atingem pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos, que precisam de um tratamento especializado. Por isso, o Diário do Nordeste traz uma lista de locais que realizam atendimento gratuito nas cinco maiores cidade do Ceará.

Fortaleza

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)

A rede municipal de saúde da capital cearense conta com 16 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), divididos da seguinte forma:

Seis CAPS gerais que atendem pessoas em sofrimentos psíquicos ou transtornos mentais severos e persistentes;

Três infanto-juvenis, voltado para crianças e adolescentes

Sete da categoria álcool e outras drogas, sendo dois 24 horas;

Os equipamentos atendem pessoas que apresentam sofrimentos psíquicos e/ou transtornos mentais severos e persistentes. Qualquer residente de Fortaleza pode acessar os serviços por “porta aberta” ou por encaminhamento dos profissionais de saúde dos Postos de Saúde ou dos hospitais.

Lá, eles são assistidos por uma equipe multiprofissional composta por psiquiatra, psicólogos, enfermeiros, assistente social e terapeuta ocupacional.

Confira aqui o endereço dos CAPS mais perto de seu bairro.

Além disso, a Prefeitura dispõe de uma rede de apoio à internação de urgência e estabilização na Santa Casa de Misericórdia com 12 leitos para desintoxicação e na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai), com 25 leitos infanto-juvenis. Para ter acesso ao serviço é preciso de encaminhamento dos Caps.

HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO (HSM) - MESSEJANA

Referência no Ceará, dispõe de emergência 24 horas para pacientes com transtornos mentais graves e que estejam em crise. O equipamento faz parte da rede terciária da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

O HSM recebe pacientes de todo o Estado e possui Emergência Psiquiátrica aberta 24 horas. Em casos de internamento, a unidade possui 180 leitos, sendo 160 para tratamento de pessoas com transtornos mentais gerais e 20 para dependentes químicos.

O equipamento também oferece atendimento ambulatorial psiquiátrico, coordenado pela Residência em Psiquiatria, onde são atendidos crianças, jovens, adultos e idosos. Dispõe ainda de dois hospitais-dia: o Elo de Vida, para pacientes com dependência química, e o Lugar de Vida, voltado para aqueles com transtornos mentais e com quadro de saúde estável.

Endereço: Rua Vicente Nobre de Macedo, s/n, Messejana

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)

A Universidade oferece acompanhamento psicológico emergencial gratuito por meio do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), em parceria com a Rede de Atenção em Saúde Mental (REDES/LAPSAM).

O acesso aos serviços se dá de forma eventual, em momentos de angústia, emergencial. Os pacientes podem realizar agendamento para o mesmo dia ou, no máximo, para o dia seguinte. O telefone para contato é (85) 99753-1296, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Além disso, o SPA oferta atendimento psicoterápico para o público, com os seguintes requisitos:

Ser residente de Fortaleza;

Ser baixa renda (renda familiar per capita de até meio salário mínimo);

Apresentar RG e CPF, comprovante de residência e de renda familiar no ato da inscrição.

Endereço: Avenida Dr. Silas Munguba, 1700

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR)

Legenda: No Nami são ofertados serviços tanto via SUS como para atendimentos particulares Foto: Divulgação

Por meio do Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), a instituição oferece três serviços voltados à saúde mental gratuitos:

Plantão psicológico : o atendimento é realizado por ordem de chegada, com limite de número de senhas disponíveis. O funcionamento é das 8h às 10h nas quintas e sextas, e das 14h às 16h, de terça a sexta-feira;

: o atendimento é realizado por ordem de chegada, com limite de número de senhas disponíveis. O funcionamento é das 8h às 10h nas quintas e sextas, e das 14h às 16h, de terça a sexta-feira; Atendimento psicológico : os pacientes são encaminhados pela rede pública, pelos planos de saúde ou de forma particular, pagando uma tarifa social. O atendimento é voltado para crianças, adolescentes e adultos em diferentes abordagens psicológicas. O funcionamento é de segunda a sexta, de 8h às 20h.

: os pacientes são encaminhados pela rede pública, pelos planos de saúde ou de forma particular, pagando uma tarifa social. O atendimento é voltado para crianças, adolescentes e adultos em diferentes abordagens psicológicas. O funcionamento é de segunda a sexta, de 8h às 20h. Programa Interdisciplinar de Nutrição aos Transtornos Alimentares e Obesidade (Pronutra): é voltado para adolescentes e adultos que tem transtorno alimentar (anorexia, bulimia e compulsão alimentar). São realizadas sessões de psiquiatria, psicologia e nutrição, e o encaminhamento se dá pela rede pública, pelos planos de saúde ou de forma particular, pagando uma tarifa social. O funcionamento é feito segundas e quintas-feiras, de 13h30 às 17h.

O Nami está localizado na Rua Maramaldo Campelo, 50, no bairro Edson Queiroz, ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua. O telefone para contato é (85) 3477-3644

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNICHRISTUS

A instituição oferece atendimento de psicoterapia e plantão psicológico. Na psicoterapia, os interessados devem se inscrever presencialmente no Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA). A documentação e a quantidade de vagas ofertadas e outras informações estão disponíveis no perfil @psicologiaunichristus no Instagram.

Já o plantão psicológico é realizado nas segundas e terças-feiras. Para ser atendimento, o paciente deve entrar em contato pelo WhatsApp (85) 9 9401-5648 e passará por uma triagem para agendar o acompanhamento. O serviço é prestado no Campus Parque Ecológico, localizado na Rua João Adolfo Gurgel, 133, no bairro Cocó.

PROGRAMA DE APOIO À VIDA (PRAVIDA)

A iniciativa vinculada à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) possui mais de 20 anos de serviço de saúde mental em Fortaleza. O programa atende pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde e de outros hospitais do Ceará, diagnosticados com alto risco de suicídio.

Ao longo de três meses, esses pacientes são acompanhados até saírem da faixa de alto para baixo risco. Em sequência, são encaminhados para tratamento em outras unidades da rede pública de saúde.

Os atendimentos são realizados no Serviço de Psiquiatria do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). O endereço é Rua Pastor Samuel Munguba, n.º 1290, bairro Rodolfo Teófilo. Os contatos são (85) 3366-8149 ou 9 8400-5672.

CVV | CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

A associação civil sem fins lucrativos presta serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Basta ligar para o número 188, falar pelo chat cvv.org.br ou pelo e-mail apoioemocional@cvv.org.br. Há também atendimento presencial no endereço Rua Ministro Joaquim Bastos, 806, bairro de Fátima.

INSTITUTO BIA DOTE (IBD)

A organização não governamental e sem fins lucrativos atua na prevenção do suicídio e oferece serviço de atendimento psicológico gratuito. Para ter acesso, é preciso fazer o cadastro na lista de espera, informando nome completo, idade, telefone e motivo pelo qual busca atendimento. As informações devem ser enviadas pelo WhatsApp: (85) 99842-0403. O atendimento é realizado na sede localizada na Av. Barão de Studart, 2360/1106 - Aldeota, de segunda a quinta-feira , das 8h às 17h.

A instituição também organiza o Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídio do IBD, um espaço de acolhimento e cuidado para pessoas que vivenciam ou vivenciaram um luto por suicídio. O espaço é aberto, presencial e gratuito, com reuniões às quintas-feiras, 18h30, quinzenalmente, na sede do IBD.

Desde 2018, o IBD conta com plantão psicológico, realizado todos os sábados, de forma online, das 8h às 12h. Não é necessário agendamento prévio nem demanda específica. Para participar, basta enviar uma mensagem para o Whatsapp da organização: (85) 99842-0403, com vagas limitadas.

MOVIMENTO SAÚDE MENTAL

Localizado no bairro Bom Jardim, a organização oferece diversas atividades voltadas para a escuta e acompanhamento terapêutico de famílias em situação de risco. São 19 práticas de cuidados, que incluem meditação, pilates, terapia comunitária, hortoterapia e entre outros.

No espaço terapêutico Palhoça Comunitária Ignácio Martín-Baró é realizado o Escuta em Movimento, ação mensal para atender emergencialmente as pessoas que necessitam de um atendimento psicológico.

O agendamento é feito presencialmente no endereço Rua Dr. Fernando Augusto, 985, Bom Jardim. O telefone para contato é (85) 98106-7178.

MOVIMENTO INTEGRADO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA - MISMEC 4 VARAS

A entidade sem fins lucrativos desenvolve um trabalho na área de prevenção da saúde comunitária, na comunidade do Pirambu e adjacências. É um projeto interdisciplinar e transcultural do Departamento de Saúde Comunitária da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Um das práticas terapêuticas realizada no local é a Terapia Comunitária Integrativa (TCI), que visa fortalecer os laços comunitários e a saúde mental. Por meio de rodas de conversas, as pessoas compartilham experiências, histórias de vida e emoções, visando encontrar caminhos para solucionar as dores.

Os encontros acontecem de forma presencial às quintas-feiras, na sede do projeto, às 13h. O endereço é Rua Dr. José Roberto Sales, 44, Barra do Ceará. O telefone para contato é (85) 99230-3691.

Caucaia

O município da Região Metropolitana de Fortaleza possui dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), divididos da seguinte forma:

CAPS Geral II David Capistrano Filho , que atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes;

, que atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes; CAPS AD Álcool e outras drogas, voltado para acompanhamento e tratamento de dependentes de entorpecentes e álcool.

Em ambos equipamentos, é preciso ser maior de 18 anos e levar consigo documento de identidade com foto (preferencialmente com números do CPF), comprovante de endereço com CEP e cartão do SUS. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Quando o paciente chega no equipamento, é realizado acolhimento técnico, identificação do perfil do usuário, estabelecido um Plano Terapêutico Singular compartilhado com usuários e familiares de forma imediata e indicação de atividades disponíveis no serviço.

Juazeiro do Norte

A cidade do Cariri cearense conta com uma Rede Especializada em Saúde Mental, composto por três CAPS, sendo um infantil (para crianças e adolescentes), um Geral III (para transtornos mentais) e um AD III (para álcool e outras drogas), além do Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (NUTEA).

Os endereços e contatos estão disponíveis abaixo:

CAPS AD III José Valdir Sabiá : Rua Antônio de Freitas, 118, Tiradentes;

: Rua Antônio de Freitas, 118, Tiradentes; CAPS Geral III : Rua Raimundo Machado da Silva, 236, Triângulo | Telefone: (88) 2178-9144 ou (88) 99352-2616;

: Rua Raimundo Machado da Silva, 236, Triângulo | Telefone: (88) 2178-9144 ou (88) 99352-2616; CAPS i José Francisco Filho - Seu Mocinho : Rua Ivanir Feitosa, nº 776, Tiradentes | Telefone: (88) 3199-0398;

: Rua Ivanir Feitosa, nº 776, Tiradentes | Telefone: (88) 3199-0398; Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente com Autismo: Rua Jonas de Sousa Silva, nº 60, no bairro Lagoa Seca.

Segundo a Prefeitura, são sete psicólogos atuando nos sete distritos sanitários do município. Os profissionais realizam atendimentos individualizados e conduzem grupos terapêuticos com os pacientes. Ambos serviços devem ser agendados. Para mais informações, a população pode procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Maracanaú

O município possui três unidades do CAPS, divididos em um infantil, um Geral II e um AD III. Os endereços e contatos estão disponíveis abaixo:

CAPS i : Rua Francisco Firmino, 120, Centro | Telefone: (85) 3383-6552 / (85) 99781-2373;

: Rua Francisco Firmino, 120, Centro | Telefone: (85) 3383-6552 / (85) 99781-2373; CAPS Geral II : Rua Cap. Valdemar de Lima, S/N, Boa Vista | (85) 3383-6603 / (85) 99781-3913;

: Rua Cap. Valdemar de Lima, S/N, Boa Vista | (85) 3383-6603 / (85) 99781-3913; CAPS AD III: Rua Edmilson Alves Cavalcante, S/N, Pajuçara | (85) 3383-6468 / (85) 99781-3343.



Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem acolhimento, triagem e avaliação; consultas psiquiatricas; grupos terapêuticos e oficinas produtivas; e mais. Para acessá-los, o usuário pode procurar diretamente uma das unidades ou ser encaminhado pela rede municipal de saúde.

Sobral

A Rede de Atenção Integral à Saúde Mental, parte da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral (SMS), é composta pelo CAPS Infantojuvenil Aquarela, CAPS Geral Damião Ximenes Lopes, CAPS Álcool e outras Drogas, Unidade de Acolhimento Adulto e Serviço Residencial Terapêutico.

CAPSi Aquarela : Rua Dr João do Monte, 383/617, Centro | Telefone: (88) 3614-8830;

: Rua Dr João do Monte, 383/617, Centro | Telefone: (88) 3614-8830; CAPS Geral II Damião Ximenes Lopes : Rua Coronel Montalverne, 53, Centro | Telefone: (88) 3611-3414 ou 3611-7548;

: Rua Coronel Montalverne, 53, Centro | Telefone: (88) 3611-3414 ou 3611-7548; CAPS AD Francisco Hélio Soares : Tv. Raimundo Medeiros da Frota, 241, Campo dos Velhos | Telefone: (88) 3611-1609;

: Tv. Raimundo Medeiros da Frota, 241, Campo dos Velhos | Telefone: (88) 3611-1609; Unidade de Acolhimento João Laerte Melo : Rua Dr. Fabio Marinho, Figueira de Saboia, 01, Parque Silvana | Telefone: (88) 3611-1164;

: Rua Dr. Fabio Marinho, Figueira de Saboia, 01, Parque Silvana | Telefone: (88) 3611-1164; Residência Terapêutica Lar Renascer: Rua Cel. Antônio Mendes Carneiro, 544, Centro | Telefone: (88) 3695-4179.

Os CAPS funcionam de segunda a sexta, de 7h às 11h e de 13h às 17 horas, enquanto a Unidade de Acolhimento e a Residência Terapêutica fica aberta 24 horas, de segunda a domingo.

A Prefeitura informou que são realizados acompanhamentos psicológicos nos Centros de Saúde da Família, por agendamento na própria unidade. Os endereços estão disponíveis neste link ou no site da gestão.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO | FACULDADE LUCIANO FEIJÃO

A instituição possui vagas de atendimento gratuito a crianças, adolescentes, adultos e idosos no Centro de Psicologia Aplicada (CPA). Por demanda espontânea, atende quadros de autismo, transtornos de ansiedade, depressão, abuso sexual, transtornos alimentares, dislexia, estresse relacionado ao trabalho, conflitos conjugais, luto, esquizofrenia, dentre outros.

O serviço funciona de segunda a sexta–feira, das 13h às 22h, no Boulevard do Arco, vizinho ao Sebrae. O telefone para contato é (88) 3611. 2799.