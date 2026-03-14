Fortaleza registra maior chuva das últimas 24 horas; veja previsão para o fim de semana

Fortaleza registrou a maior chuva das últimas 24 horas no Ceará. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, o posto localizado na Maraponga registrou 66,4 milímetros de chuva.

As precipitações resultaram em alagamentos em diversos pontos da Capital. A Defesa Civil informou que chegou a ser acionada para uma ocorrência na região do Parque Genibaú, mas não há registros de vítimas.

Um canal no Conjunto Ceará transbordou. Também há registros de alagamento no bairro Mondubim e Passaré.

A Funceme divulgou que a previsão para este sábado no Ceará "é de predominância de céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu aberto".

PREVISÃO

"Há previsão de chuvas no litoral de Fortaleza, litoral do Pecém, Cariri, Centro-Sul, Sertão Central e Inhamuns, principalmente durante a madrugada e início da manhã. Já nas áreas do noroeste do estado, as precipitações devem ocorrer principalmente no período da tarde", de acordo com a Fundação.

Para este domingo (15), a tendência é reduzir a nebulosidade e volumes de precipitação, principalmente no Centro-Norte do Estado.

"As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas principalmente a fatores locais, como temperatura, umidade, relevo e o fluxo de ventos de nordeste, que transportam umidade do oceano para o continente" Funceme

VEJA MAIORES CHUVAS DAS ÚLTIMAS HORAS

(divulgado pela Funceme na manhã deste sábado, 14 de março de 2026)