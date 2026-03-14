Fortaleza registra maior chuva das últimas 24 horas; veja previsão para o fim de semana
As precipitações resultaram em alagamentos em diversos pontos da Capital.
Fortaleza registrou a maior chuva das últimas 24 horas no Ceará. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, o posto localizado na Maraponga registrou 66,4 milímetros de chuva.
As precipitações resultaram em alagamentos em diversos pontos da Capital. A Defesa Civil informou que chegou a ser acionada para uma ocorrência na região do Parque Genibaú, mas não há registros de vítimas.
Um canal no Conjunto Ceará transbordou. Também há registros de alagamento no bairro Mondubim e Passaré.
A Funceme divulgou que a previsão para este sábado no Ceará "é de predominância de céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu aberto".
Nas últimas horas, 43 municípios do Estado registraram chuvas.
PREVISÃO
"Há previsão de chuvas no litoral de Fortaleza, litoral do Pecém, Cariri, Centro-Sul, Sertão Central e Inhamuns, principalmente durante a madrugada e início da manhã. Já nas áreas do noroeste do estado, as precipitações devem ocorrer principalmente no período da tarde", de acordo com a Fundação.
Para este domingo (15), a tendência é reduzir a nebulosidade e volumes de precipitação, principalmente no Centro-Norte do Estado.
"As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas principalmente a fatores locais, como temperatura, umidade, relevo e o fluxo de ventos de nordeste, que transportam umidade do oceano para o continente"
VEJA MAIORES CHUVAS DAS ÚLTIMAS HORAS
(divulgado pela Funceme na manhã deste sábado, 14 de março de 2026)
- 1 - Fortaleza (MARAPONGA): 66.4
- 2 - Icapuí (ICAPUI): 51.6
- 3 - Pentecoste (COMUNIDADE LEMOS): 50.0
- 4 - Fortim (FORTIM): 41.0
- 5 - Miraíma (MIRAIMA): 40.0
- 6 - Fortaleza (PICI): 37.8
- 7 - Morada Nova (LAGOA DA SERRA): 37.0
- 8 - Ocara (ACUDE BATENTE): 36.0
- 9 - Santa Quitéria (FAZENDA MUTAMBA): 30.0
- 10 - Pacatuba (PACATUBA): 27.6
- 11 - Santa Quitéria (MACARAU): 27.0
- 12 - Icapuí (RETIRO GRANDE): 26.0
- 13 - Itaitinga (SEMAN): 25.6
- 14 - Pindoretama (PINDORETAMA): 25.0
- 15 - Redenção (ACUDE ACARAPE DO MEIO): 23.8
- 16 - Fortaleza (CACA E PESCA): 23.2
- 17 - Pacujá (PACUJA): 23.0
- 18 - Forquilha (FORQUILHA): 23.0
- 19 - Caridade (CARIDADE): 21.0
- 20 - Cascavel (GUANACES): 21.0
- 21 - Santana do Cariri (DOM LEME): 20.0
- 22 - Catunda (PARAISO): 17.0
- 23 - São Gonçalo do Amarante (SANTO AMARO): 16.2
- 24 - São Gonçalo do Amarante (SEDE): 16.2
- 25 - Beberibe (BEBERIBE): 16.0
- 26 - Fortaleza (FUND.MA.NILVA(AGUA FRIA)): 13.8
- 27 - Paracuru (POCO DOCE): 12.1
- 28 - Massapê (GAMELEIRA): 10.0
- 29 - Graça (GRACA): 10.0
- 30 - Maranguape (FAZENDA COLUMINJUBA): 10.0