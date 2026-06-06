Resoluções para o Mistério do OVNI do Paraná

Poucos casos ufológicos despertaram tanto o meu interesse quanto este desde o desaparecimento do menino do Acre. Naquela ocasião, tudo não passou de uma jogada publicitária para promover um livro. Ao que tudo indica, o caso do misterioso OVNI gigante de Campo Largo também chegou ao fim.

O episódio passou por reviravoltas e parecia ganhar consistência. Pessoas foram até o local onde teria aparecido o suposto disco voador.

A primeira área analisada era de fato isolada e perigosa, de difícil acesso, com mata fechada e precipícios. Contudo, localizar um ponto exato no meio da floresta é tarefa difícil e sujeita a erros. Ao analisar as redondezas e a direção aproximada do objeto, foram encontradas estradas, chácaras e pousadas naquele eixo.

Sendo assim, se havia luzes naquela direção, a explicação mais simples aponta para essas propriedades. Inclusive elas aparecem na live do Myke novamente.

Outro detalhe fundamental: em nenhum momento do vídeo do influenciador, o suposto objeto decola ou muda de posição. Isso, por si só, já resolve o problema do disco voador gigante de Campo Largo.

O cenário mais provável, portanto, é que o rapaz, abalado pelo desaparecimento de alguns de seus animais, passou a interpretar os acontecimentos daquela noite como sinais de uma possível nave espacial. Um desses sinais eram apenas luzes de chácaras.

O ser humano tem forte tendência a enxergar padrões onde eles não existem. Um exemplo disso foi o isolamento do áudio do vídeo submetido a uma inteligência artificial para decifrar um suposto código. A IA encontrou um padrão — mas ela sempre encontrará, porque foi treinada exatamente para isso.

O que quase me convenceu foi uma análise do vídeo com contraste aumentado, que revelou um formato alongado ao redor das luzes, semelhante a um disco.

Mas esse efeito pode ser explicado pelo simples espalhamento da luz na atmosfera, formando um halo difuso. A cintilação das luzes, por sua vez, é facilmente atribuída à turbulência atmosférica: o movimento do ar cria a ilusão de que as luzes piscam.

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Quanto a outros objetos registrados em vídeo voando pelo céu, o uso de inteligência artificial generativa oferece uma explicação plausível. Com o hype crescente em torno do filme de Steven Spielberg e o caso de Mayk Leão — que ultrapassou dois milhões de seguidores —, é provável que outras pessoas tenham apostado na mesma estratégia para impulsionar seus perfis, inclusive muitas postando luzes residenciais em formato horizontal também.

Comunidades espirituais ligadas à temática alienígena têm se debruçado sobre o caso para reforçar suas crenças. Alguns defendem que 2026 será o ano da “revelação” e que 2027 marcará o primeiro contato com seres extraterrestres. Particularmente, não acredito nisso. Minha aposta é que 2026 e 2027 passarão como tantos outros anos — sem revelações, sem contatos, e com muitos trotes.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.