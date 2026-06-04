A análise do OVNI gigante de Campo Largo, no Paraná

No último fim de semana de maio, um vídeo gravado num sítio isolado de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, tomou conta das redes sociais e virou assunto nos principais portais de notícias do país.

O influenciador Mayk Leão, conhecido por produzir conteúdo voltado ao resgate de animais, afirmou ter testemunhado a aparição de um objeto voador não identificado em sua propriedade — e o relato viralizou de forma impressionante.

Em menos de 48 horas, o perfil saltou de 40 mil para mais de 430 mil seguidores no Instagram e, hoje, já ultrapassa 1 milhão. A repercussão foi tanta que gerou nota oficial da Força Aérea Brasileira e dividiu a internet entre crentes, céticos e curiosos.

A FAB, por meio do DECEA, informou que no dia 31 de maio nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais. Mas isso não freou o debate. Pelo contrário: alimentou ainda mais a narrativa do encobrimento, tão cara ao imaginário ufológico.

Vale lembrar que o popular termo OVNI — Objeto Voador Não Identificado — ganhou nos últimos anos uma nova designação oficial, adotada principalmente pelos Estados Unidos: UAP, sigla em inglês para Unidentified Aerial Phenomena, ou Fenômenos Aéreos Não Identificados.

Ao trocar "objeto" por "fenômeno", a nova terminologia amplia o escopo das investigações, reconhecendo que nem tudo que é visto no céu tem necessariamente forma sólida ou origem tecnológica. É a linguagem da ciência tentando alcançar o que ainda não consegue explicar.

Quem acompanha esta coluna sabe que o tema não é novidade por aqui. Ao longo dos anos, tenho me debruçado sobre casos ufológicos com o mesmo rigor analítico que dedico a qualquer outro fenômeno — buscando separar o que há de concreto do que é construído pelo imaginário coletivo, pela mídia ou, como parece ser o caso agora, pelo interesse de quem precisa crescer nas redes sociais.

O relato de Mayk

Mas o que Mayk disse ter visto, afinal? De acordo com os vídeos publicados em seu perfil, o avistamento inicial foi documentado no final da tarde do domingo, 31 de maio, quando uma sequência de luzes surgiu sobre a linha da Serra do Purunã, na direção oeste da propriedade. Nos vídeos, é possível perceber seis ou sete luzes piscando no alto da serra.

Ainda segundo os registros, afirmou que ouviu um som incomum sobre a residência e, ao anoitecer, observou um objeto luminoso sobre uma montanha próxima ao sítio. Ele descreveu o fenômeno como algo gigantesco: que não seria avião nem drone, mas sim algo muito grande, com muitas luzes coloridas.

Estimou o comprimento do objeto em aproximadamente 60 metros, com formato semelhante a um disco alongado, cercado de luzes e com uma luz vermelha tênue na parte inferior, deslocando-se em silêncio absoluto. Relatou ainda ter ouvido uma voz estranha, descrita como uma série de estalos.

É exatamente nesse detalhe que mora a minha desconfiança.

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Dia D, novo filme de Steven Spielberg, marca o retorno do diretor aos blockbusters de ficção científica e estreia nos cinemas brasileiros em 11 de junho de 2026. A trama gira exatamente em torno da revelação de que governos escondem há décadas evidências da existência de vida extraterrestre.

No trailer, a comunicação alienígena é retratada com sons que lembram estalos — exatamente como Mayk descreveu e imitou com muito talento o que ouviu. A semelhança é específica demais para ser ignorada, e sugere que o roteiro do influenciador pode ter tido uma fonte de inspiração bem terrena.

Some-se a isso outro detalhe revelador: observando os destaques do perfil no Instagram, percebe-se uma grande quantidade de registros de aparições em emissoras de TV — o que revela alguém muito familiarizado com a lógica da exposição midiática e com o valor de uma boa história para a imprensa.

E, ao contrário do que se esperaria de alguém que vivenciou um episódio genuinamente aterrorizante, Mayk não aparenta medo real ou estado de choque. Não há o tremor involuntário, a confusão mental, o silêncio atônito que marcam quem foi surpreendido de verdade.

Um influenciador experiente, um filme de Spielberg sobre OVNIs prestes a estrear e um relato com detalhes curiosamente alinhados ao trailer. Pode ser coincidência. Mas coincidências assim gera muita desconfiança. Pode ser uma atividade de publicidade, talvez para o filme ou talvez para drones com holofotes. Hoje em dia existe esse tipo de drone para shows.