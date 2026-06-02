Ovni no Paraná: FAB afirma que nenhum objeto foi identificado pelos radares

Tem repercutido nas redes sociais, nos últimos dias, supostas aparições de Ovnis (Objeto Voador Não Identificado) em Curitiba, Paraná. Apesar das movimentações, a Força Aérea Brasileira (FAB) nega que tenha registrado qualquer anomalia no domingo (31).

“A FAB, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade”, afirmou em nota ao Diário do Nordeste.

OVNI VISTO POR INFLUENCIADOR

O burburinho atual, em volta do tema que instiga o imaginário dos humanos há milhares de anos, começou com registros feitos pelo influenciador digital Mayk Leão. O internauta fez alguns stories, no dia 31, de ‘situações incomuns’ no seu sítio localizado em Campo largo, Curitiba.

“Gente estou muito assustado não sei o que era isso. Os sons de estalado a tarde em cima da casa e agr a noite essas luzes em um formato de prato lindíssimas acho q e a coisa mais linda que já vi. Gente por favor sem comentários odiosos eu realmente não sei o q é isso”, escreveu o influenciador.

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DIA D DE STEVEN SPIELBERG

As mídias publicadas por Mayk trazem sons que são ouvido por alguns internautas e outros não. Além disso, viralizaram vídeos de luzes durante a noite. Os conteúdos têm gerado debates intensos nas redes sociais.

Ufólogos celebraram os registros, céticos duvidaram do homem e questionaram se as publicações não seriam uma espécie de divulgação do filme ‘Dia D’ (Disclosure Day), de Steven Spielberg. Após essas últimas repercussões, Mayk publicou uma live de posicionamento.

“Estou nervoso pelas coisas que vi e pelas coisas que estou recebendo. As pessoas falando que usei droga, coisas que não compactuam com meu estilo de vida ou com a forma que vivo [...] Tem pessoas dizendo que é festa, gente dizendo que é drone”, diz trecho do vídeo.

Em outro momento, um internauta cita uma cerna do trailer e ele comenta: “Vocês me mandaram muito desse filme que vai lançar, o barulho da mulher, aquele som dela. Gente, ele é muito similar com o que eu escutei, mas o dela ele é, não sei, é mais metálico”.

GANHO DE SEGUIDORES

Em poucos dias, o influenciador saiu de cerca de 40 mil seguidores no Instagram para mais de 900 mil, até o momento da matéria ser publicada. Com o ganho e repercussão, Mayk relatou que tem tido instabilidade na rede social. Internautas chegaram a levantar teorias de “censura”.

“Gente não tô conseguindo acessar os stories antigos nem os destaques porem nos destaques esta tudo registrado em sequência desde os vários aviões os animais agitado os sons e ai vai ate chegar nas luzes . Eu não sei o q é só sei que era altamente inteligente tecnologia avançadíssima e muito lindo”, explica a legenda com compilado de vídeos.

COMENTÁRIOS NAS REDES

A divulgação pesadíssima de Disclosure Day do Spielberg https://t.co/nyzI3jEZ7P — dr. depósito de comunista prolapsado ☭ (@doutorlabubu) June 1, 2026

o mais bizarro de tudo é que ele percebeu algo estranho nos céus por causa de CAÇAS sobrevoando a área mais que o normal



só DEPOIS que ele ouviu barulho na floresta e só a noite que ele viu as luzes



e mais louco ainda é o instagram censurando os posts dele https://t.co/Ym0ieIkk52 pic.twitter.com/8aOxO294FO — joão ❤️‍🔥 (@cryjao) June 2, 2026