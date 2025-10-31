Diário do Nordeste
Ruy Ferraz Fontes

País

Suspeito de matar ex-delegado de SP é morto no Paraná

Contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto

Redação 30 de Setembro de 2025
Imagem mostra vítimas que foram encontradas mortas em Icaraíma

País

Corpos de homens que desapareceram após viagem para cobrar dívidas são encontrados

Caso aconteceu no Paraná. Vítimas foram identificadas como Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza

Redação 19 de Setembro de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Imagem de policiais civis do Paraná para matéria sobre cearense é morta a facadas por companheiro após crise de ciúmes no Paraná

País

Cearense é morta a facadas pelo companheiro após discussão por ciúmes no Paraná

Jéssica Firmino ficou dois dias internada no Hospital Municipal de Guairaçá, antes do óbito ser confirmado

Redação 20 de Agosto de 2025
Imagem das quatro vítimas

País

Desaparecimento de homens que foram cobrar dívida milionária no Paraná é tratado como homicídio

Ouras possibilidades não foram descartadas, mas essa será a principal linha de investigação

Redação 14 de Agosto de 2025
Local da explosão da fábrica em Quatro Barras

País

Veja quem são as vítimas da explosão em fábrica em Quatro Barras, no Paraná

Todos eram funcionários terceirizados

Redação 13 de Agosto de 2025
Explosão em fábrica

País

Explosão em fábrica em Quatro Barras deixa 9 mortos e 7 feridos, confirma empresa

Incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental"

Redação 13 de Agosto de 2025
Destroços de explosão em fábrica

País

Explosão em fábrica deixa mortos e desaparecidos em Quatro Barras, no Paraná

O incidente ocorreu nas instalações da Enaex Brasil

Redação 12 de Agosto de 2025

País

Justiça determina prisão de pai e filho suspeitos de emboscar homens que foram cobrar dívida no PR

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão desaparecidos desde terça (5)

Redação 10 de Agosto de 2025
Carro invade autoescola no Paraná

País

Aluna perde controle do carro em tentativa de baliza e invade autoescola no Paraná

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local

Redação 07 de Agosto de 2025
