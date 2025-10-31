Contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto
Caso aconteceu no Paraná. Vítimas foram identificadas como Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza
Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País
Jéssica Firmino ficou dois dias internada no Hospital Municipal de Guairaçá, antes do óbito ser confirmado
Ouras possibilidades não foram descartadas, mas essa será a principal linha de investigação
Todos eram funcionários terceirizados
Incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental"
O incidente ocorreu nas instalações da Enaex Brasil
Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão desaparecidos desde terça (5)
A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local