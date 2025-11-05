Detenta encontra e devolve R$ 8,1 mil durante limpeza, no Paraná

Uma detenta encontrou R$ 8,1 mil enquanto realizava um serviço de limpeza na cidade de Sengés, no Paraná. O valor foi encontrado e devolvido pela mulher nessa terça-feira (4).

O dinheiro foi encaminhado ao Poder Judiciário para ser entregue aos responsáveis.

A mulher que encontrou o dinheiro integra o projeto Justiça Sem Grades, que visa a reintegração social de detentos por meio de trabalho supervisionado fora das unidades. Na terça, a limpeza era realizada em um imóvel com lixo acumulado. O trabalho cumpria ordem judicial em razão de denúncias da vizinhança.

O coordenador regional da Polícia Penal em Ponta Grossa, William Ribas, disse, em material divulgado pela Secretaria da Segurança do Paraná (SESP), que a conduta da mulher reforça a confiança nos detentos que participam da iniciativa.

Veja também PontoPoder Deputado Lucas Bove vira réu por violência contra Cíntia Chagas PontoPoder Comissão do Senado aprova isenção do IR; texto vai a Plenário PontoPoder DF pede laudo para saber se Bolsonaro pode ir para regime fechado

Projeto Justiça Sem Grades

Iniciativa voltada para a reintegração social de aprisionados por meio do trabalho externo supervisionado, o projeto Justiça Sem Grades conta com 24 detentos atuando no município paranaense.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari