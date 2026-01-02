Tetra-amelia: entenda condição rara do influenciador Tiago Linck

O influenciador digital Tiago Linck, de 18 anos, tem se tornado uma referência de inspiração ao percorrer o Brasil com palestras motivacionais que lotam auditórios. Nascido sem braços e pernas, com apenas um pé e quatro dedos, o jovem foi diagnosticado com a síndrome de Tetra-amelia, uma condição extremamente rara que impede o desenvolvimento dos membros ainda na fase embrionária.

O termo tem origem no grego: “tetra”, que significa “quatro”, e “amelia”, que se refere à ausência de membros. Em quadros mais severos, a síndrome pode vir acompanhada de malformações em órgãos vitais, como coração e pulmões, o que muitas vezes leva à morte ainda no período gestacional ou logo após o nascimento.

“É uma condição que acontece muito no início da formação do embrião. Pode ser por causas genéticas ou por problemas de desenvolvimento”, explica a médica geneticista Lavínia Schüler Faccini ao g1.

Apesar das limitações físicas, Tiago construiu uma trajetória de impacto. Nas redes sociais, onde compartilha sua rotina e as experiências nas palestras, ele já reúne mais de 2 milhões de seguidores. “Saber que minha história ajuda alguém faz tudo valer a pena”, afirma o influenciador.

O diagnóstico foi descoberto ainda durante a gravidez de Rosane Linck, mãe de Tiago. O pai relembra comentários difíceis ouvidos na época: “As pessoas falavam: 'vai ser um fardo na vida de vocês'”. Rosane também recorda o início desafiador: “Quando ele nasceu, não sabia por onde começar. Hoje, eu vejo um adolescente feliz, e sei que faço parte desse sorriso”.

Com o apoio da família, Tiago transformou desafios diários em superação. A casa onde vivem, em Mato Castelhano, no Norte do Rio Grande do Sul, foi adaptada com acessibilidade, comandos de voz e estrutura adequada para o uso da cadeira de rodas.

“Comparando o que eu era com o que sou agora, tenho certeza absoluta que mudei muito. Eu me tornei uma pessoa melhor, que inspira muitos outros. Mas nada disso foi feito sozinho, sempre com a ajuda da minha família”, conta.

Em dezembro, Tiago celebrou mais uma conquista ao concluir o ensino médio ao lado da irmã gêmea, Daiana. “Foi um período muito bom que está se encerrando, mas com certeza vão vir mais muitas coisas que a gente vai passar junto e sempre com muita alegria”, diz ela.