Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 investiu R$ 504

Uma das seis apostas que ganharam a Mega da Virada 2025 foi "simples" e custou "somente" R$ 504. Os nove números apostados online garantiram aos vencedores o montante de R$ 181.892.881,09.

A aposta teve origem em São Paulo, e foi a segunda do estado a garantir a bolada. Outra vencedora foi originada na cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana da capital paulista.

Veja os valores das apostas online vencedoras

São Paulo (SP): aposta com nove dezenas, no valor de R$ 504;

Belo Horizonte (MG): aposta com nove dezenas, no valor de R$ 504;

Rio de Janeiro (RJ): aposta com 10 dezenas, no valor de R$ 1.260.

Lembre os números sorteados na Mega da Virada 2025

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Outros ganhadores

Além dos que ganharam o prêmio principal, outras 3.921 apostas acertaram a quina e levaram R$ 11.931,42 cada. Fora esses, 308.315 apostadores acertaram a quadra e embolsaram R$ 216,76 cada um.