Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 investiu R$ 504
O jogo garantiu aos apostadores o montante de mais de R$ 181 milhões.
Uma das seis apostas que ganharam a Mega da Virada 2025 foi "simples" e custou "somente" R$ 504. Os nove números apostados online garantiram aos vencedores o montante de R$ 181.892.881,09.
A aposta teve origem em São Paulo, e foi a segunda do estado a garantir a bolada. Outra vencedora foi originada na cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana da capital paulista.
Veja os valores das apostas online vencedoras
- São Paulo (SP): aposta com nove dezenas, no valor de R$ 504;
- Belo Horizonte (MG): aposta com nove dezenas, no valor de R$ 504;
- Rio de Janeiro (RJ): aposta com 10 dezenas, no valor de R$ 1.260.
Lembre os números sorteados na Mega da Virada 2025
09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59
Outros ganhadores
Além dos que ganharam o prêmio principal, outras 3.921 apostas acertaram a quina e levaram R$ 11.931,42 cada. Fora esses, 308.315 apostadores acertaram a quadra e embolsaram R$ 216,76 cada um.