Veja quanto custaram as apostas on-line que ganharam a Mega da Virada

Dos seis ganhadores da Mega da Virada, três fizeram apostas on-line. A Caixa Econômica Federal informou que, juntas, as três apostas somaram R$ 2.268.

Os jogos foram feitos pelos canais eletrônicos em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

No caso de Belo Horizonte e de São Paulo, foram apostadas nove dezenas (R$ 504, cada). O jogo do Rio de Janeiro gastou R$ 1.260, marcando 10 dezenas.

Valores das apostas on-line vencedoras:

São Paulo (SP): aposta com nove dezenas, no valor de R$ 504;

Belo Horizonte (MG): aposta com nove dezenas, no valor de R$ 504;

Rio de Janeiro (RJ): aposta com 10 dezenas, no valor de R$ 1.260.

Cada um deles ganhou aproximadamente R$ 181 milhões.

As outras três apostas vencedoras foram feitas presencialmente: João Pessoa (PB), com aposta simples; Ponta Porã (MS), com bolão (10 cotas), e Franco da Rocha (SP), com bolão (18 cotas).

SORTEIO FOI ADIADO

O sorteio estava programado para acontecer na noite do último dia 31 de dezembro. No entanto, devido ao montante de apostas, foi adiado.

Por volta das 11h dessa quinta-feira (1º), o Brasil conheceu as seis dezenas sorteadas: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Quase 4 mil pessoas acertaram a quinta (cinco números) e outras 308 mil a quadra (quatro números).