Saiba quando é o quinto dia útil de março de 2026
Trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o pagamento do salário até esta data.
O quinto dia útil de março de 2026 cai nesta sexta-feira (6). Por lei, trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o salário até esta data.
A regra é estabelecida pelo artigo 459 da legislação brasileira, que estipula que "quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido".
Entram no cálculo do quinto dia útil os dias da semana e sábados. Não são contabilizados nesta categoria os domingos e feriados por serem considerados dias de descanso para o trabalhador.
Mesmo para quem trabalha no primeiro domingo do mês, o vencimento não é antecipado, já que a lei não considera esse dia como útil.
Assim, o calendário deste mês fica definido na seguinte ordem:
- Primeiro dia útil: 2 de março (segunda-feira);
- Segundo dia útil: 3 de março (terça-feira);
- Terceiro dia útil: 4 de março (quarta-feira);
- Quarto dia útil: 5 de março (quinta-feira);
- Quinto dia útil: 6 de março (sexta-feira).
Veja também
Não recebeu o salário até este quinto dia útil?
Caso você atue em regime CLT e não tenha recebido a remuneração até este quinto dia útil, o recomendado, inicialmente, é procurar o setor de Recursos Humanos da empresa na qual é contratado.
O objetivo da ação é solucionar o problema rapidamente, optando pela conversa direta com o empregador.
Se o problema não for resolvido e os atrasos forem frequentes, o trabalhador pode recorrer ao sindicato da categoria ou até mesmo ao Ministério do Trabalho.
Caso ainda não houver solução, é possível entrar com ação trabalhista, com a possibilidade de ainda solicitar indenização por danos morais.
A empresa também está sujeita a multa em caso de atraso no pagamento. A lei prevê a tarifa de 10% sobre o valor devido, caso o atraso seja de até 20 dias, e 5% adicionais para cada dia subsequente de atraso.