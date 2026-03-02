Diário do Nordeste
Ministério dos Transportes e Elmano assinam acordo para Ceará assumir obras de duplicação em 2 BRs

Não foram divulgados prazos e cronogramas de execução dos projetos nas BRs-020 e 222.

Escrito por
e
(Atualizado às 11:44)
Negócios
Foto de rodovia federal no Ceará, que deve ter obras repassadas do Ministério dos Transportes para gestão estadual.
Legenda: Governo do Ceará quer assumir obras de duplicação das BR-020 e BR-222.
Foto: Thiago Gadelha.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que deve assinar nesta terça-feira (3) um acordo para a gestão estadual assumir as obras de duplicação das BR-020 e BR-222 no Ceará.

A declaração foi concedida pelo governador, nesta segunda-feira (2), durante evento de anúncio da expansão da fábrica de bebidas Diageo, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

“Amanhã [terça-feira (3)], o Ministério do Transporte deve aprovar os critérios, com a assinatura de um termo de compromisso e parceria do Ceará com o Ministério dos Transportes para essas obras, da 020 e da 222, poderem ser realizadas pelo estado”, disse.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações ao Ministério dos Transportes sobre o repasse das obras e aguarda retorno da pasta. A matéria será atualizada em caso de resposta. 

DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO CEARÁ

As obras na BR-020 previam inicialmente a duplicação de Caucaia até o município de Caridade. Agora, a rodovia deve ser duplicada até Canindé, acrescentando 22 quilômetros ao projeto.

Quando concluída a intervenção, a BR-020 deve passar de 11 quilômetros para 104 quilômetros duplicados. O projeto é conduzido pela Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP-CE).

Já a BR-222 será duplicada entre a entrada do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em Caucaia, e o município de Umirim. O trajeto abrange cerca de 50 km.

A expectativa inicial era que a licitação para a obra fosse lançada em janeiro, mas o governo estadual não recebeu o projeto da gestão federal. 

Não foram divulgados prazos e cronogramas de execução dos projetos nas rodovias federais.

