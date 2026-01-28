Duplicação da BR-020 no Ceará vai ser ampliada até Canindé, diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse nessa terça-feira (27) que a duplicação da BR-020 foi ampliada até o município de Canindé. O projeto inicial previa obras de duplicação até a cidade de Caridade, distante cerca de 22 km de Canindé.

As declarações foram feitas nesta terça-feira (27) por Elmano durante o anúncio de investimentos de R$ 1,1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) no Ceará em obras de infraestrutura hídrica, drenagem e data centers.

"O trecho da BR-020 que queremos duplicar é saindo de Caucaia até Canindé. É o trecho que estamos trabalhando e está todo recuperado. O trecho mais lá na frente estamos solicitando ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para poder fazer o trabalho de recuperação", destacou.

BR-020 seria duplicada de Caucaia até Caridade

Das três rodovias federais que saem de Fortaleza rumo ao interior do estado (BRs 020, 116 e 222), a BR-020 é a que tem a menor extensão duplicada, com apenas 11 quilômetros (km) no trecho sobreposto com a BR-222 que se inicia na avenida Mister Hull, na Capital, e vai até o entroncamento com o 4º Anel Viário, em Caucaia.

O trecho em questão, de Caucaia a Caridade, já havia sido revelado por Elmano, mas sem maiores detalhes. Não foram informados prazos nem a extensão da futura obra.

No projeto anteriormente divulgado pelo próprio governador em dezembro do ano passado, a rodovia federal seria duplicada em três trechos:

Limite entre Maranguape e Caucaia (1º trecho);

Saída da BR-020 para Maranguape (2º trecho);

Maranguape até Campos Belos, distrito de Caridade (3º trecho).

A distância entre o fim da pista dupla da BR-020, em Caucaia, e a região central de Caridade é de 84 km.

Até Canindé, a distância sobe para 104 km. O projeto desta duplicação, segundo Elmano de Freitas, é conduzido pela Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP-CE).

"A SOP está atualmente elaborando o projeto da BR-020, em conformidade com as regras do Dnit para também podermos fazer a licitação e iniciar a obra. Tem algumas semanas ainda para elaborar o projeto, e tenho que apresentá-lo ao Ministério (dos Transportes) para aprovar", sentenciou Elmano.

A reportagem procurou a SOP-CE em busca de detalhes sobre os projetos de duplicação das BRs 020 e 222. Segundo a superintendência, as propostas "estão em fase de conclusão, assim como a estimativa dos valores a serem investidos".

"O lançamento dos editais de licitação ocorrerá ainda este semestre, porém os trechos contemplados serão divididos por lotes, que estão em definição", completou a pasta.

Licitação da BR-222 será imediata, diz governador

Ao contrário da BR-020, na qual o projeto de duplicação está sendo conduzido pelo Governo do Estado, a proposta da BR-222 está sob responsabilidade do Ministério dos Transportes.

Elmano de Freitas explicou que quer licitar "imediatamente" o projeto de duplicação da BR-222 até Sobral, na Região Norte do Estado. O governador, contudo, condicionou a abertura do processo licitatório à entrega da proposta por parte do Ministério dos Transportes.

"Na duplicação da BR-222, devemos receber do Governo Federal o projeto executivo para então darmos início ao processo licitatório. Devo ter reunião com o ministro Renan (Filho, dos Transportes), em que espero receber do Dnit o projeto executivo".

Também em dezembro de 2025, Elmano ponderou que a licitação da BR-222 seria feita ainda neste mês de janeiro.

O edital seria lançado contemplando o trecho que interliga hoje em pista simples a entrada do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no entroncamento com a CE-155, até Umirim, no Vale do Curu.

Legenda: BR-222 está atualmente em processo de duplicação na Região Metropolitana de Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha.

Elmano não revelou qual o prazo para a entrega desse novo trecho duplicado da BR-222, nem qual a extensão total. Por meio da rodovia federal, a distância entre Fortaleza e Sobral é de cerca de 240 km.

A reportagem também procurou o Ministério dos Transportes e o Dnit em busca de detalhes relativos às duplicações das BRs-020 e 222 no entorno da Grande Fortaleza.

Os dois órgãos não responderam até o momento. O material será atualizado se houver retorno da demanda.

Duplicação da BR-116 será entregue em 2027

A terceira rodovia é um dos três projetos de infraestrutura considerados prioritários pelas gestões estadual e federal no Estado (além da Transnordestina e da duplicação do Eixão das Águas). A BR-116 é a que tem processo em andamento na Grande Fortaleza.

Com mais de 53 km já duplicados até Pacajus, a rodovia está em obras rumo ao distrito de Timbaúba dos Marinheiros, em Chorozinho, no limite da Grande Fortaleza.

Segundo informações do Governo do Estado, "a obra tem previsão de entrega em metade de 2027". Para 2026, a expectativa de 10 km estejam concluídos da nova pista, além de 10 km restaurados do percurso que já existe, "correspondendo a 50% do objetivo final".

É uma redução do prazo previsto inicialmente para as obras, com entrega do trecho duplicado, de 22 km, estabelecida para até fevereiro de 2028.