Rede social criada no Ceará avança e é avaliada em R$ 100 milhões
Poosting se aproxima de 5 milhões de usuários no Brasil e exterior
A Poosting, primeira rede social brasileira de grande porte, atingiu "valuation" de até R$ 100 milhões em rodadas de negociação com fundos de investimentos.
Segundo o fundador e CEO Afonso Alcântara, a startup ainda avalia com cautela o melhor modelo contratual para captação de recursos. A ideia é ganhar musculatura para avançar em infraestrutura e marketing.
Estrutura enxuta
Hoje, a empresa roda de forma extremamente enxuta, contrariando a tendência natural de startups desse porte, que costumam queimar dinheiro para crescer.
"Sou inspirado pela forma como o CEO do Telegram, Pavel Durov, conduz um negócio bilionário. Optamos por crescer de maneira enxuta e sustentável, mostrando que é possível escalar uma empresa sem queimar capital de forma irresponsável, mesmo em estágios avançados de crescimento", comenta Alcântara.
Salto nos usuários
Com sede em Fortaleza, a Poosting ultrapassou a barreira de 4 milhões de usuários ativos no Brasil e exterior, apenas um ano após entrar no ar. Praças como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará se destacam na plataforma, que também vê expansão orgânica no exterior, com a chegada de perfis da Índia e Estados Unidos.
Indicadores como tempo de permanência e taxa de retorno estão no pico. Diante do crescimento na adesão, para novos cadastros, a rede passou recentemente a exigir convite de usuários.
Estratégia nas eleições
Uma das metas para 2026 é ganhar relevância como espaço de debate confiável no ano eleitoral. "Vemos um ambiente bipolarizado por conta dos algoritmos que influenciam o conteúdo que as pessoas recebem e queremos ser referência de confiabilidade na eleição deste ano, com nosso modelo sem algoritmização", diz o empreendedor, em conversa com a Coluna Victor Ximenes.
O Diário do Nordeste foi o primeiro grande veículo de imprensa a criar perfil na plataforma.