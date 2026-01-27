Rede social criada no Ceará avança e é avaliada em R$ 100 milhões

A Poosting, primeira rede social brasileira de grande porte, atingiu "valuation" de até R$ 100 milhões em rodadas de negociação com fundos de investimentos.

Segundo o fundador e CEO Afonso Alcântara, a startup ainda avalia com cautela o melhor modelo contratual para captação de recursos. A ideia é ganhar musculatura para avançar em infraestrutura e marketing.

Estrutura enxuta

Hoje, a empresa roda de forma extremamente enxuta, contrariando a tendência natural de startups desse porte, que costumam queimar dinheiro para crescer.

"Sou inspirado pela forma como o CEO do Telegram, Pavel Durov, conduz um negócio bilionário. Optamos por crescer de maneira enxuta e sustentável, mostrando que é possível escalar uma empresa sem queimar capital de forma irresponsável, mesmo em estágios avançados de crescimento", comenta Alcântara.

Salto nos usuários

Com sede em Fortaleza, a Poosting ultrapassou a barreira de 4 milhões de usuários ativos no Brasil e exterior, apenas um ano após entrar no ar. Praças como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará se destacam na plataforma, que também vê expansão orgânica no exterior, com a chegada de perfis da Índia e Estados Unidos.

Indicadores como tempo de permanência e taxa de retorno estão no pico. Diante do crescimento na adesão, para novos cadastros, a rede passou recentemente a exigir convite de usuários.

Estratégia nas eleições

Uma das metas para 2026 é ganhar relevância como espaço de debate confiável no ano eleitoral. "Vemos um ambiente bipolarizado por conta dos algoritmos que influenciam o conteúdo que as pessoas recebem e queremos ser referência de confiabilidade na eleição deste ano, com nosso modelo sem algoritmização", diz o empreendedor, em conversa com a Coluna Victor Ximenes.

O Diário do Nordeste foi o primeiro grande veículo de imprensa a criar perfil na plataforma.