Governo Federal atrasa liberação de R$ 220 milhões para duplicação da BR-222 no trecho de Sobral

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que já assegurou R$ 220 milhões junto à bancada federal cearense para a execução da duplicação da BR-222, no trecho que dá acesso ao município de Sobral. Contudo, as obras não tiveram início porque metade dos recursos destinados ao projeto foi submetida ao contingenciamento por parte do Governo Federal.

As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (9), durante entrevistas concedidas aos programas Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, e Bom Dia Nordeste, da Rádio Verdinha (92.5).

Já a verba para a duplicação da BR-020 ainda está sendo negociada.

"A BR-222 já tem recursos garantidos, e estamos em busca de recursos para a BR-020. Há uma negociação jurídica sobre quem executará a obra: como temos R$ 220 milhões (Governo do Ceará), eu já gostaria de começar, mas o DNIT tem uma regra que impede a delegação de obras de BRs aos estados", disse Elmano.

Em dezembro do ano passado, já havia sido anunciado que 50% das emendas de bancada dos 25 parlamentares cearenses em Brasília seriam destinadas para a duplicação da BR-222, à época fixados em R$ 264 milhões.

As obras da BR-222 seguem avançando gradativamente rumo a Sobral, até onde a duplicação deve chegar. Atualmente, os trabalhos se concentram em finalizar a parte duplicada entre o entroncamento do 4º Anel Viário de Fortaleza e a entrada da CE-155, com 24 km de estrada duplicada no município da Caucaia.

Por que as obras não começaram

Em entrevista ao programa Bom Dia Nordeste, da Rádio Verdinha (92.5), o governador Elmano detalhou que, embora os R$ 220 milhões destinados à duplicação da BR-222 tenham sido liberados por meio de emendas da bancada federal, as obras ainda não foram iniciadas devido a uma série de entraves.

Uma das razões foi o congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento Geral da União para 2025. A decisão do Governo Federal, anunciada em maio, foi com o objetivo de cumprir as metas fiscais para este ano.

Como resultado, partes de investimentos já liberados tiveram o valor revisto, o que inclui as emendas de bancada. Segundo o governador do Ceará, dos R$ 220 milhões previstos, pouco mais de R$ 100 milhões efetivamente estão nos cofres estaduais, o que inviabiliza a duplicação.

Temos efetivamente garantidos os recursos das emendas de bancada, mas metade dos recursos entraram no contingenciamento do Governo Federal. Na prática teríamos pouco mais de R$ 100 milhões para começar a obra. Parece muito, mas isso só dá para fazer 10 quilômetros de duplicação de BR. Um quilômetro (km) de BR duplicada custa mais ou menos R$ 10 milhões, e não quero começar e em seguida parar a obra. Elmano de Freitas Governador do Ceará

Negociações com o DNIT

A promessa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) feita em fevereiro indica que, no segundo semestre deste ano, será licitada a duplicação da entrada da CE-155 até São Luís do Curu, ainda na Região Metropolitana de Fortaleza.

Elmano de Freitas revela que segue em negociação com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para que o Governo do Ceará assuma a duplicação do trecho restante até Sobral. A estrada completamente duplicada entre Fortaleza e o município da região Norte totaliza cerca de 240 km.

"Estamos aguardando o Governo liberar o recurso todo, concluir a negociação com o ministro Renan Filho. O DNIT tem uma regra que não delega para os estados fazerem essas obras de BRs, ele mesmo faz, mas demora mais e sai mais caro pela nossa experiência. Estou insistindo com o ministro Renan Filho para que o Estado do Ceará faça a obra, e acho que neste mês consigo concluir a negociação que estamos realizando", registrou o governador.