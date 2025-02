Duplicação da BR-222 do Pecém a São Luís do Curu deve ser licitada no 2º semestre de 2025

A BR-222 deverá ter mais um trecho duplicado em breve, de acordo com Will Almeida, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Ceará.

A tendência é de que, ainda em 2025, seja publicada a licitação para a construção da pista dupla entre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e o município de São Luís do Curu, ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As declarações foram feitas por Will Almeida nesta quarta-feira (12) durante vistoria de início de obras da duplicação de 22 quilômetros (km) da BR-116 entre Pacajus e Timbaúba dos Marinheiros, distrito de Chorozinho.

O superintendente regional do Dnit no Ceará revelou que mais um trecho de duplicação da BR-222 será entregue ainda neste primeiro semestre, com previsão de inauguração já para março. Trata-se do trajeto entre o município de Caucaia, no entroncamento com a BR-020 e o 4º Anel Viário, e o Cipp, que totalizam 24 km e está em obras.

Já existe uma empresa contratada pelo Dnit para elaborar o projeto executivo do Pecém, onde vamos terminar nos próximos meses, até São Luís do Curu. A promessa é entregar o projeto até o final desse primeiro semestre. Se ela entregar o projeto executivo, já no segundo semestre a gente consegue licitar essa obra. Will Almeida Superintendente do Dnit no Ceará

Em dezembro do ano passado, a bancada federal cearense no Congresso Nacional — composta por 22 deputados federais e três senadores — anunciou que iria destinar R$ 264 milhões em verbas exclusivamente para a duplicação da rodovia.

Valor será usado como contrapartida em negociação com o Governo Federal, diz Elmano

Também durante a vistoria ao canteiro de obras da BR-116, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o valor a ser investido na duplicação da BR-222 é de R$ 230 milhões, abaixo dos R$ 264 milhões liberados pela bancada federal cearense em Brasília.

Segundo o governador, o Estado está "em negociação com o Governo Federal para daqui a pouco ter uma licitação para a duplicação da BR-222" entre a CE-155 (entrada do Cipp) e Sobral.

"A bancada federal do Ceará nos garantiu R$ 230 milhões para a gente começar, mas precisamos fazer um convênio com o Governo Federal para decidirmos se o Governo Federal faz ou se nós fazemos. A ideia é de que o Estado do Ceará faça a obra, mas antes disso precisamos fazer um projeto que é feito pelo Governo Federal, aproveitar o projeto que o Governo Federal tem realizado e a gente poder licitar e iniciar a obra", explicou Elmano de Freitas.

Legenda: Adequação de trecho da BR-222 que dá acesso ao Porto de Pecém está entre os focos. Foto: Divulgação/Dnit

O montante cedido pelos parlamentares federais cearenses representa somente parte do necessário para investir na duplicação da via, com o restante devendo ser angariado diretamente com a União.

Conforme Elmano, a duplicação da BR-222 já foi negociada, e há "um compromisso com a bancada federal para utilizar [o valor cedido pelos parlamentares] como uma contrapartida em negociação com o Governo Federal".

BR-020 no radar de duplicações

Uma das três rodovias federais que corta a RMF, a BR-020, que interliga a capital cearense à Brasília, será a terceira e última a entrar no cronograma de duplicações. Serão aproximadamente 100 km duplicados entre Caucaia e Caridade, no interior do Estado, conforme os planos do Governo do Estado.

Elmano de Freitas detalhou que "não há prazo para iniciar" a duplicação da rodovia e que ela está "em fase de negociação". A ideia é fazer algo similar ao projeto já avançado da BR-222: uma parceria com o Governo Federal para executar a obra.

Legenda: Duplicação da BR-020 vai começar nas proximidades do 4º Anel Viário na Caucaia, logo após o entroncamento com a BR-222 Foto: Google Maps/Reprodução

"Estamos pensando em uma operação de crédito que queremos realizar. Operação de crédito já está aprovada, mas estamos para negociar outro empréstimo com o Banco Mundial para estradas e vamos decidir se é por um empréstimo que fizemos com o Banco do Brasil, se por um empréstimo que fizemos com o Banco Mundial, mas o fato é que queremos apresentar ao Governo Federal e queremos fazer uma parceria", expôs o governador.

"Queremos colocar uma parte do recurso e ver qual a contrapartida que o Governo Federal faria de uma estrada que é do Governo Federal, mas entendemos que ela é muito importante para economia do Ceará e para termos as três saídas de Fortaleza duplicadas. (…) O Governo Federal, que eu saiba, não tem projeto de duplicação, tinha um projeto de restauração da BR-020. Precisa fazer o projeto e decidir qual a licitação, isso ainda vamos negociar. Estou pedindo uma reunião com o ministro (dos Transportes) Renan Filho para tratar disso", completou Elmano.