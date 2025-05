Fundo de impacto tem R$ 40 milhões disponíveis para pequenas empresas no Nordeste

O Fundo de Impacto Estímulo, criado em maio de 2020 para apoiar micro e pequenos empreendedores afetados pela pandemia de Covid-19, já superou a marca de R$ 31 milhões em desembolsos de crédito sem garantias no Nordeste. As operações abrangem os nove estados da região, beneficiando empreendedores de 117 cidades, 98% delas em áreas de baixa renda.

O tíquete médio dos empréstimos foi de R$ 76 mil, gerando impacto direto para mais de 13,5 mil pessoas e criando cerca de 4,4 mil empregos.

Até o fim deste ano, ainda há R$ 40 milhões disponíveis para crédito na região. Veja abaixo os valores por Estado:

Bahia: R$ 11,5 milhões

Ceará: R$ 6,7 milhões

Pernambuco: R$ 6,1 milhões

Maranhão: R$ 4,2 milhões

Paraíba: R$ 2,8 milhões

Rio Grande do Norte: R$ 2,7 milhões

Piauí: R$ 2,5 milhões).

Blended Finance: como funciona o Fundo

Segundo Vinícius Poit, CEO do Estímulo, o fundo consegue oferecer crédito com agilidade e sem exigência de garantias tradicionais graças ao modelo de Blended Finance, que combina doações e investimentos públicos, privados e filantrópicos. “Temos como ajudar de maneira ágil e justa as quase 1,5 milhão de micro e pequenas empresas registradas no Nordeste”, afirma Poit.

Desde sua criação, o Estímulo já liberou R$ 327 milhões em apoio financeiro para cerca de 5 mil negócios no país, 91% em regiões de baixa renda e 54% com participação feminina no quadro societário. Entre os beneficiados, 36% acessaram crédito pela primeira vez. Ao todo, o fundo impactou 51 mil empregos e mantém 190 mil empreendedores cadastrados em programas de capacitação.

Critérios para solicitar e taxas de juros

Os critérios para solicitar crédito incluem CNPJ ativo há pelo menos dois anos, faturamento mensal entre R$ 10 mil e R$ 400 mil e histórico de crédito positivo.

O processo é digital e a análise inicial leva menos de um minuto. As linhas de crédito variam de R$ 10 mil a R$ 250 mil, com taxas fixas entre 1,99% e 2,99% ao mês, prazo de 24 meses, dois meses de carência e sem necessidade de prestação de contas detalhada.