Pague Menos vai abrir 17 novas lojas no Ceará em 2025: 'Tem bastante espaço para expandir'

A rede cearense de farmácias Pague Menos deve abrir cerca de 50 novas lojas ao longo de 2025 e chegar a quase 1.700 unidades em todo o País. Boa parte da expansão ocorrerá no Ceará. Serão 17 lojas inauguradas em cidades cearenses, conforme divulgado pelo CEO do grupo, Jonas Marques Neto, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

O Ceará é o estado com maior número de lojas do grupo - que abrange a bandeira Pague Menos e, desde agosto de 2022, também a bandeira Extrafarma. São 282 unidades em operação, cerca de 17% do total do País.

No processo de crescimento operacional, o Ceará deve permanecer privilegiado, com 34% das aberturas. Jonas Marques Neto destaca como a empresa acredita no mercado cearense.

“A gente acredita muito na nossa casa. Eu diria que é uma relação de amor mesmo, de 43 anos, com o povo cearense. A gente privilegia o Brasil todo, é uma rede nacional, mas aqui [o Ceará] é a nossa casa”, afirma o também cearense.

A empresa não revelou quais cidades devem receber as novas farmácias. O CEO avalia que, mesmo com o número já significativo de farmácias em Fortaleza, ainda há espaço para crescimento na Capital.

“Quando eu cheguei na empresa, eu aprendi uma piada que, se você ficasse muito tempo fora de casa, tirasse férias, quando voltasse, na sua casa teria uma Pague Menos. [...] Mas ainda tem bastante espaço para expandir. Tem menos espaço no Ceará do que no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas ainda tem espaço”, aponta.

Ao longo de 2024, a Pague Menos manteve praticamente a mesma quantidade de lojas e focou na reforma das unidades já em operação. De janeiro a setembro, foram destinados R$ 35,9 milhões na reforma de lojas, mais da metade do investimento do ano.

A empresa interrompeu a expansão após a compra da rede de farmácias Extrafarma, que somou mais de 380 lojas ao portfólio da empresa. A fusão representou cerca de três anos de expansão e levou à necessidade de redução de dívida.

Em meio ao desendividamento, a companhia irá retomar a expansão orgânica 'com parcimônia'. Jonas Marques aponta que todo o Brasil é avaliado para crescimento de lojas e destaca que o Centro-Oeste, atrás de Norte e Nordeste no número de lojas, vem ganhando mais participação de mercado.

“Acreditamos muito no futuro e queremos acelerar a expansão nos próximos anos. Ainda estamos abrindo poucas lojas versus o nosso tamanho. Se fizer correlação o número de lojas e aberturas, deveríamos estar abrindo cerca de 170 lojas”, avalia.

CIDADES PEQUENAS SÃO FOCO

A Pague Menos, primeira rede de varejo farmacêutico a estar presente em todos os estados brasileiros, tem como uma de suas prioridades a expansão nas cidades do interior.

Segundo o Jonas Marques, a vontade de atender o maior número possível de municípios coincide com a visão de que uma farmácia é um centro de saúde.

Jonas Marques assumiu a função de CEO da Pague Menos em janeiro de 2024

“A gente resgata aquela velha memória do inconsciente coletivo, de que o farmacêutico dá atenção primária. Em muitos municípios, às vezes você não tem um médico disponível, então a farmácia é um centro de atenção à saúde”, aponta.

Ao abrir novas lojas, a companhia não considera apenas o número de habitantes, como também a quantidade de equipamentos médicos, o fluxo de pessoas e se a cidade é ponto de passagem.

“Tem uma cidade que a gente está abrindo loja que não tem nenhuma farmácia. É um município que só tem farmácias independentes, que não trazem o mesmo nível de serviço, preço, o mesmo nível de atenção farmacêutica”, revelou.

CONVERSÕES DA EXTRAFARMA

A companhia também deve seguir no processo de conversão de algumas lojas da bandeira Extrafarma em Pague Menos. Ao longo de 2024, cerca de 100 lojas passaram por mudança de bandeira, com rápida reforma e treinamento de pessoal.

Outras 20 lojas também devem passar pela mudança. O objetivo é crescer em vendas e consolidar a marca Pague Menos. Jonas Marques descarta que possa haver uma conversão total das lojas Extrafarma.

“A ideia nunca foi transformar tudo só em Pague Menos, foi consolidar a liderança no Nordeste. Voltamos a ter mais de 20% de participação no Nordeste e também aumentamos no Norte, porque a Extrafarma é líder no Pará [onde foi fundada], por exemplo”, explica.

A conversão das bandeiras é realizada de forma estratégica, analisando caso a caso. Em locais que há uma loja Pague Menos e uma Extrafarma a menos de 100 metros uma da outra, por exemplo, o resultado da conversão foi negativo.

“No Ceará, temos 282 lojas, sendo 83 Extrafarma. Essas 83, por exemplo, são onde a gente vê que tem próxima a outra. Cada um no seu posicionamento, com o seu público, com suas características”, aponta o CEO.

