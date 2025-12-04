Com Timemania sorteando R$ 58 milhões, veja loterias do dia
Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (4).
A Timemania é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta quinta-feira (4): no valor de R$ 58 milhões.
Também é possível tentar a sorte na Mega-Sena, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 8 milhões.
Mais chances de ficar milionário
A Quina é outro concurso que pode valer a pena apostar, já que sorteia R$ 5 milhões. A Lotofácil também está na agenda desta quinta, com prêmio de R$ 1,8 milhão.
Ainda há a Dia de Sorte, que sorteia o menor prêmio desta noite: até R$ 150 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (4/12)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|Timemania
|R$ 58 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Mega-Sena
|R$ 8 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas
|Quina
|R$ 5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 150 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
