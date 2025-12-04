Com Timemania sorteando R$ 58 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta quinta-feira (4): no valor de R$ 58 milhões.

Também é possível tentar a sorte na Mega-Sena, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 8 milhões.

Mais chances de ficar milionário

A Quina é outro concurso que pode valer a pena apostar, já que sorteia R$ 5 milhões. A Lotofácil também está na agenda desta quinta, com prêmio de R$ 1,8 milhão.

Ainda há a Dia de Sorte, que sorteia o menor prêmio desta noite: até R$ 150 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (4/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 58 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 8 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas Quina R$ 5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 150 mil Acertar as sete dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

