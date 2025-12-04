GWM Newhouse lança Haval H6 2026 no Brasil com atualizações em design e tecnologia

A GWM Newhouse apresenta oficialmente, no sábado (6), o Haval H6 2026, nova versão do SUV híbrido que inaugura uma fase de atualizações da marca no mercado brasileiro de mobilidade eletrificada. O modelo chega ao país com mudanças no design, avanços em tecnologia embarcada, novos recursos de segurança e aprimoramentos na experiência de condução. O evento de lançamento será a partir de 8h, em todas as lojas da rede.

O Haval H6 2026 passa a contar com visual renovado, com linhas mais atuais e soluções estéticas que reforçam a identidade do SUV. Entre os principais avanços está a incorporação de novos sistemas de condução semiautônoma de nível 2+, que ampliam os recursos de segurança ativa e assistência ao motorista em diferentes condições de tráfego. A proposta mantém o foco da GWM em eficiência energética e adequação ao perfil do consumidor brasileiro.

No interior, o modelo recebeu atualizações nos sistemas de conectividade, conforto e integração tecnológica. Os ajustes ampliam a experiência do usuário com novos recursos de informação e entretenimento, além de melhorias no ambiente interno voltadas à ergonomia e ao uso cotidiano.

O lançamento marca um momento estratégico para a GWM Newhouse, que intensifica sua atuação no mercado nacional de veículos eletrificados. A empresa amplia sua presença no Brasil com foco na combinação entre tecnologia, segurança e compromisso com a mobilidade de menor impacto ambiental.

Segundo Bruno Vasconcelos, diretor da marca GWM Newhouse no Grupo New, o novo Haval H6 2026 representa um avanço relevante dentro da estratégia de crescimento da empresa no país. “Este lançamento reforça a evolução da GWM no Brasil, com soluções que ampliam o conforto, a segurança e a conectividade de forma consistente. Apresentar um modelo com novos recursos de condução semiautônoma, desempenho híbrido aprimorado e uma cabine mais tecnológica é reafirmar nosso compromisso com a mobilidade eletrificada e com a experiência do cliente”, afirma.

Durante o evento de lançamento, o público poderá conhecer as primeiras unidades do Haval H6 2026, conversar com especialistas da marca e realizar test-drives exclusivos. A ação permitirá uma avaliação prática das atualizações do modelo e de seu posicionamento dentro do portfólio da montadora.

A GWM Newhouse integra o Grupo New, referência no setor automotivo, reforçando o compromisso em entregar experiências completas e diferenciadas aos clientes.

