Dono do Coco Bambu vira sócio de rede de bares do Centro-Oeste e prevê R$ 100 milhões em expansão

O fundador do Coco Bambu, Afrânio Barreira, está investindo na cadeia de bares Caju Limão, que integra o portfólio do grupo Caju, a maior rede de bares e restaurantes com operações próprias do Centro-Oeste.

Barreira entra na operação como sócio, mas a gestão da rede Caju Limão, criada em Brasília, seguirá com os fundadores. O empresário cearense participará da estrutura de governança e da estratégia de escala operacional e expansão dos bares.

Investimento de R$ 40 milhões em SP

A primeira rodada de aberturas mira o mercado de São Paulo, com uma unidade prevista para maio no Itaim Bibi, nas imediações da Av. Faria Lima.

O imóvel foi adquirido pelo próprio Afrânio Barreira e contará com capacidade para 600 assentos. O investimento apenas para esta unidade será de R$ 40 milhões.

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“Identifiquei no mercado uma marca e um produto excepcionais, conduzidos por pessoas excepcionais. Me conquistou como cliente e agora vou ajudar a levar para o Brasil”, afirma Afrânio Barreira a esta Coluna.

A operação foi estruturada como um movimento de cash in, com aporte voltado ao plano de crescimento da marca. Os valores da transação não foram divulgados, mas a rede Caju Limão projeta investir R$ 100 milhões nos próximos dois anos para sustentar sua expansão nacional.

O Caju Limão reportou faturamento de R$ 50 milhões nos últimos 12 meses. Já o Coco Bambu é um gigante do mercado gastronômico, como R$ 2 bilhões de receita anual.

A associação anunciada está direcionada ao plano de crescimento do Boteco Caju Limão, mantendo as demais marcas da rede Caju sob gestão independente.