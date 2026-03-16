IRPF 2026: Como elevar a conta gov.br para prata e ouro e ter acesso à declaração pré-preenchida

Com uma conta Gov.BR, é possível ter acesso a diversos serviços públicos por meio do computador ou do aplicativo no celular. Para declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), ela é necessária, por exemplo, para acessar a declaração pré-preenchida, ajudando a agilizar o processo.

Mas nem todos os tipos de conta permitem realizar todas as funções. Isso porque existem três níveis de segurança diferentes: bronze, prata e ouro. Quanto maior for o nível de segurança da conta, mais transações digitais ficam disponíveis para o usuário.

Conheça os três níveis de segurança e acesso da conta Gov.BR

Bronze

Login único para acessar serviços digitais menos sensíveis ;

; Acesso parcial às funcionalidades do aplicativo Gov.BR;

às funcionalidades do aplicativo Gov.BR; Conta com nível básico de segurança , com acesso a poucos serviços digitais;

, com acesso a poucos serviços digitais; Obtida por meio de cadastro com dados biográficos validados em bases governamentais;

Uso de credenciais com autenticação de fator único.

Prata

Login único para um grande número de serviços digitais ;

; Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativo Gov.BR;

do aplicativo Gov.BR; Conta com nível alto de segurança , com acesso a serviços que exigem reconhecimento facial ou acesso a bancos credenciados;

, com acesso a serviços que exigem reconhecimento facial ou acesso a bancos credenciados; Obtida por validação de documento de identificação civil, por provedor de identidade, ou por validação biométrica;

Uso de credenciais com autenticação multifator.

Ouro

Login único para qualquer serviço digital , sem restrição de acesso;

, sem restrição de acesso; Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativoGov.BR;

do aplicativoGov.BR; Conta com nível máximo de segurança , principalmente para serviços mais sensíveis;

, principalmente para serviços mais sensíveis; Obtida por validação de documento de identidade civil, por provedor de identidade, e validação biométrica em base governamental ou por meio de certificado digital;

Uso de credenciais com autenticação multifator ofertada pela Plataforma Gov.BR.

Legenda: O usuário tem acesso a diferentes serviços no site do Governo Federal a depender do nível da conta Gov.BR. Foto: Reprodução.

Como aumentar o nível da conta Gov.BR

Ao optar pela declaração de imposto de renda pré-preenchida, o contribuinte já começa o processo de declaração com diversos campos já informados, como rendimentos, deduções, bens e dívidas.

Eles são importados da declaração do ano anterior, do carnê-leão e de declarações de terceiros, como fontes pagadoras e imobiliárias.

Outra vantagem é que a declaração pré-preenchida dá prioridade no momento de receber a restituição do IRPF. Para isso, porém, é preciso ter uma conta Gov.BR com nível prata ou ouro.

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O processo pode ser feito pelo aplicativo do Governo Federal para celular — disponível para Android e iOS — ou pelo computador.

No aplicativo para o celular, é possível aumentar o nível da conta clicando em “Aumentar nível”, na tela de início. Pelo portal, o usuário deve acessar a página “Selos de Confiabilidade”.

Se sua conta é bronze, você pode aumentar o nível para prata por meio de alguma das opções a seguir:

Validação facial com a CNH: faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto na base da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto na base da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Autenticação via internet banking: valide seus dados via internet banking de um banco credenciado, como Banco do Brasil, Itaú, Santander, Nubank ou Caixa Econômica Federal. Nesse caso, para receber o código que será enviado, você deve habilitar o serviço de envio de mensagens do banco para seu celular em seu home banking.

Legenda: A conta ouro do Gov.BR tem o nível máximo de segurança. Foto: Reprodução.

Se sua conta é bronze ou prata e você quer aumentar o nível para ouro, deve seguir algum dos seguintes passos: