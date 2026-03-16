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IRPF 2026: Como elevar a conta gov.br para prata e ouro e ter acesso à declaração pré-preenchida

Para acessar a declaração pré-preenchida do imposto de renda, é necessário ter conta prata ou ouro.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Celular com aplicativo do Gov.BR aberto.
Legenda: O processo de aumentar o nível da conta Gov.BR pode ser feito pelo aplicativo do Governo Federal para celular ou pelo computador.
Foto: Sidney de Almeida / Shutterstock.

Com uma conta Gov.BR, é possível ter acesso a diversos serviços públicos por meio do computador ou do aplicativo no celular. Para declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), ela é necessária, por exemplo, para acessar a declaração pré-preenchida, ajudando a agilizar o processo.

Mas nem todos os tipos de conta permitem realizar todas as funções. Isso porque existem três níveis de segurança diferentes: bronze, prata e ouro. Quanto maior for o nível de segurança da conta, mais transações digitais ficam disponíveis para o usuário.

Conheça os três níveis de segurança e acesso da conta Gov.BR

Bronze

  • Login único para acessar serviços digitais menos sensíveis;
  • Acesso parcial às funcionalidades do aplicativo Gov.BR;
  • Conta com nível básico de segurança, com acesso a poucos serviços digitais;
  • Obtida por meio de cadastro com dados biográficos validados em bases governamentais;
  • Uso de credenciais com autenticação de fator único.

Prata

  • Login único para um grande número de serviços digitais;
  • Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativo Gov.BR;
  • Conta com nível alto de segurança, com acesso a serviços que exigem reconhecimento facial ou acesso a bancos credenciados;
  • Obtida por validação de documento de identificação civil, por provedor de identidade, ou por validação biométrica;
  • Uso de credenciais com autenticação multifator.

Ouro

  • Login único para qualquer serviço digital, sem restrição de acesso;
  • Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativoGov.BR;
  • Conta com nível máximo de segurança, principalmente para serviços mais sensíveis;
  • Obtida por validação de documento de identidade civil, por provedor de identidade, e validação biométrica em base governamental ou por meio de certificado digital;
  • Uso de credenciais com autenticação multifator ofertada pela Plataforma Gov.BR.

Tela mostrando as características dos níveis de segurança da conta.
Legenda: O usuário tem acesso a diferentes serviços no site do Governo Federal a depender do nível da conta Gov.BR.
Foto: Reprodução.

Como aumentar o nível da conta Gov.BR

Ao optar pela declaração de imposto de renda pré-preenchida, o contribuinte já começa o processo de declaração com diversos campos já informados, como rendimentos, deduções, bens e dívidas.

Eles são importados da declaração do ano anterior, do carnê-leão e de declarações de terceiros, como fontes pagadoras e imobiliárias.

Outra vantagem é que a declaração pré-preenchida dá prioridade no momento de receber a restituição do IRPF. Para isso, porém, é preciso ter uma conta Gov.BR com nível prata ou ouro.

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O processo pode ser feito pelo aplicativo do Governo Federal para celular — disponível para Android e iOS — ou pelo computador.

No aplicativo para o celular, é possível aumentar o nível da conta clicando em “Aumentar nível”, na tela de início. Pelo portal, o usuário deve acessar a página “Selos de Confiabilidade”.

Se sua conta é bronze, você pode aumentar o nível para prata por meio de alguma das opções a seguir:

  • Validação facial com a CNH: faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto na base da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Autenticação via internet banking: valide seus dados via internet banking de um banco credenciado, como Banco do Brasil, Itaú, Santander, Nubank ou Caixa Econômica Federal. Nesse caso, para receber o código que será enviado, você deve habilitar o serviço de envio de mensagens do banco para seu celular em seu home banking.

Tela da conta do site do governo federal.
Legenda: A conta ouro do Gov.BR tem o nível máximo de segurança.
Foto: Reprodução.

Se sua conta é bronze ou prata e você quer aumentar o nível para ouro, deve seguir algum dos seguintes passos:

  • Justiça eleitoral: faça o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto ou da biometria digital cadastradas nas bases da Justiça Eleitoral (TSE);
  • Certificado digital: valide seus dados com um certificado digital ou com um certificado digital em nuvem emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), em conformidade com as regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil;
  • Carteira de identidade: faça a validação dos seus dados utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

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