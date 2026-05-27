Empresário do Ceará comandará entidade nacional da indústria de panificação

Alex Martins, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan-CE), foi eleito presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip). O mandato é para o triênio 2026-2029.

Martins concorreu em chapa única e assume a entidade com o compromisso de dar continuidade aos projetos da gestão anterior, liderada por Paulo Menegueli, e de expandir iniciativas desenvolvidas no Ceará para o plano nacional.

Uma das prioridades declaradas é fortalecer o apoio às pequenas padarias. "Hoje, a Abip também trabalha com foco no final da cadeia, em desenvolver projetos que cheguem à padaria de bairro, à pequena padaria com três ou quatro funcionários", afirmou o novo presidente.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, a eleição reforça o peso do estado no setor. "A trajetória de Alex Martins à frente do Sindpan demonstra compromisso, capacidade de articulação e profundo conhecimento da indústria de panificação e confeitaria", disse Cavalcante.