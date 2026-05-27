Santander escolhe Fortaleza para nova sede do Nordeste e reforça 'Faria Lima do CE'

O Santander abre oficialmente, no dia 3 de junho, sua nova sede no Nordeste. O local escolhido é Fortaleza, maior economia da região, que vem avançando como um polo do mercado financeiro fora do eixo Sul/Sudeste. O investimento foi de R$ 14 milhões.

Localizado na Av. Santos Dumont (nº 3055), na Aldeota, o prédio reforça o corredor financeiro que vem sendo chamado de 'Faria Lima cearense', próximo a escritórios de investimentos e bancos.

A iniciativa também ilustra a retomada do investimento dos grandes bancos em espaços físicos, após um período de enxugamento de agências e sedes.